L’abolition du trainbus 935 retarde des travailleurs

Des dizaines de travailleurs cherchent des solutions pour éviter d'être en retard au boulot depuis que le trainbus 935, qui faisait le lien entre la gare Parc et le centre-ville, a été aboli après 20 ans de service.

Pour compenser cette coupure de service de l'Agence métropolitaine de transport (AMT), la Société de transport de Montréal (STM) a bonifié le nombre d'autobus sur la ligne 80 en direction du centre-ville à partir de la gare située à côté de la station de métro Parc, sur la ligne bleue.

Toutefois, malgré les efforts de la STM, selon des usagers, la situation aurait perdu en efficacité. «Ça me prend un bon 2 heures maintenant pour me rendre au travail», a expliqué Kathryn Weaver, qui réside à Morin-Heights et qui avait l’habitude de voyager seulement 1 h 15 pour se rendre sur son lieu de travail au centre-ville. Elle et ses collègues qui prennent le train affirment même qu’elles arrivent beaucoup plus tard, voire en retard, au travail.

«Je commence à 8 h, avant j’arrivais juste, mais cette semaine j’ai eu de la difficulté à arriver avant 8 h 30», a souligné Nancy, qui voyage et travaille à McGill avec Mme Weaver.

Pour ce qui est des autres options de trajet, elles sont toutes plus longues et moins efficaces aux dires des passagères. «À l’heure où le train arrive à [la gare] Lucien-L’allier, moi je suis déjà dans mon bureau. En débarquant là-bas, il faudrait ensuite que je marche une bonne vingtaine de minutes en plus», a soutenu Mme Weaver, qui soutient qu’aucune solution n’est avantageuse pour ceux qui travaillent loin d’une station de métro comme elle.

Payant près de 220 $ par mois (pour le stationnement à la gare de Sainte-Thérèse et pour l’abonnement au train), l’usagère envisage même d’utiliser sa voiture pour aller travailler. «Je prenais le train à cause de la navette, se désole-t-elle. Je ne pourrai ne pas continuer de prendre le train, ça serait moins compliqué de prendre l’auto».

En rodage

«Nous sommes en période de rodage, nous écoutons les commentaires de la clientèle et verrons s’il est possible d’ajuster le tir. Mais ce qui est en place est déjà très intéressant», a expliqué Fanie Clément St-Pierre, porte-parole de l’AMT, en précisant que l’achalandage du trainbus 935 était en diminution depuis quelque temps. Près de 18 % des usagers ont cessé de l’utiliser depuis janvier 2016.

Depuis le début de la mise en fonction de ce service, et ce, jusqu’à la semaine prochaine, des chefs d’opérations de la STM sont présents à l’arrêt de la gare Parc afin d’observer et de guider la clientèle.

La STM soutient également que selon les observations, le service est adéquat et convient à la demande. Les deux sociétés de transport comprennent qu’il s’agit d’un ajustement pour les usagers et que ce changement d’habitude peut prendre du temps.