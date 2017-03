Le complexe aquatique Jean-Drapeau fermé cet été

Les baigneurs et athlètes qui profitent du complexe aquatique Jean-Drapeau en saison estivale devront se trouver un plan B puisque les piscines seront fermées cet été et pourraient même demeurer fermées à l’été 2018.

Le parc Jean-Drapeau explique cette fermeture par les travaux sur l’île Sainte-Hélène, dont la construction de l’amphithéâtre naturel et la mise en valeur de l’allée Calder, qui occasionneront du bruit, des vibrations et de la poussière et qui affecteront le système de filtration des piscines. Un mur de soutènement sera également installé pour assurer la stabilité des infrastructures du complexe.

«Je l’ai appris avec surprise, il faut que je prévoie mon été. Je ne saurai plus où je pourrai envoyer mes clients, je n’ai pas de solution en ce moment», a indiqué Mathieu Sauvé, entraîneur chez VO2MATT, qui évalue la condition physique et l’entraînement des athlètes.

Plus de 65 000 personnes, dont des athlètes de compétition, visitent chaque été les installations du complexe aquatique Jean-Drapeau, qui comportent une piscine récréative, une piscine de compétition et une piscine de plongeon. On y trouve le seul bassin extérieur de 50 mètres à Montréal.

«C’est déjà dur à Montréal d’avoir accès à des installations pour les clubs, alors de fermer ces piscines, ça va créer un problème de logistique, a estimé Marie-Ève Sullivan, directrice générale de Triathlon Québec, qui a cinq clubs de triathlon à déménager pour l’été. Souvent, il manque déjà de plages horaires pour les clubs de triathlon dans les piscines», s’est-elle inquiétée.

Mme Sullivan, qui a eu la confirmation le mois dernier que ces installations seront complètement fermées cet été, aurait aimé que le parc laisse des plages horaires de disponibles la fin de semaine.

Natation Québec, bien que déçue de la décision, ne s’inquiète pas outre mesure de cette fermeture. La quinzaine de clubs de natation qui devaient s’entraîner au complexe cet été devraient être déménagés ou garder le même lieu d’entraînement que cet hiver.

«Je trouve ça vraiment dommage, c’est probablement la plus belle piscine au Canada, a quant à lui réagi Xavier Desharnais, gagnant de la traversée du lac St-Jean et qui s’entraîne au complexe aquatique quelques fois pendant l’été. C’est une place qui permet également aux jeunes de l’extérieur de Montréal d’avoir accès à de bonnes installations l’été et de pousser leur entraînement.»

La plage Jean-Doré restera ouverte au public. Le parc Jean-Drapeau décidera à l’automne si le complexe aquatique sera ouvert à l’été 2018.