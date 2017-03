Le Plateau-Mont-Royal s'entend avec la SPCA

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal votera lundi pour maintenir les services de la SPCA sur son territoire, bien qu’elle refuse d’appliquer la totalité du nouveau règlement sur le contrôle des animaux.

«Un chien non enregistré identifié visuellement comme un pitbull qui serait saisi ne viendrait pas chez nous, un [pitbull] qui a mordu, oui», a expliqué Benoit Tremblay, directeur général de la SPCA, pour indiquer que l’organisme ne souhaite pas être lié aux obligations du nouveau règlement contesté en cour.

C’est donc une entente sur mesure que va voter lundi en conseil d’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, alors que l’appel d’offres lancé à cet effet par la Ville en février dernier n’a toujours pas été octroyé.

Satisfait de la SPCA

«On était très satisfait de la SPCA et on voulait trouver un terrain d’entente avec un partenaire qu’on appréciait beaucoup», a justifié Christine Gosselin, conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, rappelant que le Berger Blanc, seul autre soumissionnaire avec la SPCA, offrait un service deux fois plus cher.

Alors que dans l'appel d'offres, la SPCA excluait la gestion des chiens, la société accepte donc de s’en occuper à condition qu’ils ne soient pas saisis «pour des raisons de comportement et non d’apparence [de pitbull]», a ajouté M. Tremblay.

Rappelons que dans le nouveau règlement, un pitbull sans permis spécial ou dont le propriétaire possède un casier judiciaire pourrait être saisi.

Les vétérinaires au besoin

Pour ces futurs cas non pris en charge par la SCPA, le Plateau-Mont-Royal affirme avoir trouvé des solutions chez des vétérinaires «pour prendre les chiens en garde jusqu’à ce que leur cas soit réglé», a précisé Mme Gosselin.

Une solution vue d’un mauvais œil par l’Association des médecins vétérinaires du Québec. «C’est de la gestion animalière, ça ne relève pas des médecins vétérinaires», a estimé Michel Pépin, porte-parole de l’Association.

Soulignons que huit autres arrondissements ont prolongé d’un à deux mois leur contrat avec la SCPA, celui-ci venant à échéance vendredi. Pour la suite, la SCPA confirme être en discussion avec quatre arrondissements pour parvenir à des ententes similaires à celle conclue avec le Plateau-Mont-Royal.