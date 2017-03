Le PQ exige un protocole d’ici la prochaine rentrée scolaire

Le Parti québécois (PQ) exige que Québec agisse et dépose un protocole pour faire face aux agressions sexuelles dans les écoles primaires et secondaires, et ce, avant la prochaine rentrée scolaire.

«Le ministre Proulx devrait déposer ce protocole et ces dispositions dès la rentrée en 2017 de manière à mettre confortable chacune des écoles», a soutenu la députée de Chicoutimi, Mireille Jean, en entrevue à LCN.

Selon la porte-parole de l’opposition officielle en matière de condition féminine, «chaque école est laissée à elle-même face à ces situations-là».

La députée péquiste réagissait à l’histoire, révélée par TVA Nouvelles, de ces parents, qui vivent un véritable cauchemar, depuis que leur fille de 5 ans a été agressée sexuellement par un garçon de 7 ans, dans une école de la Rive-Sud de Montréal.

«Il n’y a pas de protocole uniforme dans les écoles primaires et secondaires, ce qui fait qu’elles doivent improviser», a expliqué la députée de Chicoutimi.

Retour des cours de FPS?

Les cours de Formation professionnelle et sociale (FPS), abolis en 2001, doivent être réintégrés dans le cursus scolaire, mais ils doivent être modernisés.

Ces cours modernes, nécessaires à l’ère des réseaux sociaux, devraient être donnés par des «spécialistes pour que les jeunes deviennent des adultes responsables».

«Ça prend, au niveau du primaire et du secondaire, des cours en égalité des genres et en sexualité. Ça permettrait d’éviter des cas, donc les mesures ne seraient peut-être pas nécessaires», a soutenu Mme Jean.

Les enfants «grandiraient dans cet esprit de respect avec une compréhension plus saine de la sexualité», a conclu la députée de Chicoutimi, qui souhaite le dépôt de mesures concrètes d’ici l’automne.