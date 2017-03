Les jeunes adeptes de marijuana n’hésitent pas à conduire sous influence

Les jeunes consommateurs de marijuana de la Colombie-Britannique ne voient guère d’inconvénients à conduire sous l’effet de cette drogue, démontre une étude publiée dans la revue spécialisée «Pediatrics & Child Health».

La recherche menée auprès de 662 jeunes montre que 80% des hommes et 75% des femmes qui se décrivent comme de grands consommateurs de marijuana – plus d’une fois par semaine – ont indiqué s’être déjà trouvés dans une voiture où le conducteur était intoxiqué par la drogue au cours des 30 derniers jours. 64% des hommes et 33% des femmes ont même admis avoir eux-mêmes opéré un véhicule sous l’effet de la marijuana.

Les consommateurs modérés, qui consomment de la marijuana tout au plus une fois par semaine, ont quant à eux affirmé, dans une proportion de 28%, «avoir été dans une voiture conduite par une personne qui avait consommé de la marijuana ou d’autres drogues dans les 30 jours précédents.»

La publication de cette étude survient alors que le gouvernement de Justin Trudeau aurait l’intention, selon CBC News, de légaliser la marijuana d’ici juillet 2018. «Le projet de légaliser la consommation récréative devrait tenir compte des coûts de mesures d’éducation préventive qui présenteront un portrait précis des risques potentiels liés à la conduite», ont souligné les auteurs de l’étude.

La recherche a été menée auprès de 662 jeunes, qui avaient entre 12 et 18 ans au moment de son lancement en 2003. Elle a été réalisée à l’aide de sondages menés aux deux ans, à six reprises, entre 2003 et 2013.

L’étude a été menée par des chercheurs des universités de Victoria et de la Colombie-Britannique, ainsi que de l’Agence de la santé de l’île de Vancouver.