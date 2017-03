Nouvel outil pour votre déclaration d'impôts en ligne

La firme de comptabilité Raymond Chabot Grant Thorton propose aux contribuables un service en ligne par lequel les déclarations d’impôts sont faites par des professionnels (comptables et fiscalistes) qui accompagnent les clients durant toute l’année sans frais supplémentaires.

Lancé la semaine dernière, le site impo.ca permet au contribuable de préciser d’abord son profil – célibataire, couple, famille, retraité ou autre situation – et de répondre ensuite par oui ou non à quelques questions avant de recevoir rapidement une soumission.

«En moins de 2 minutes, vous recevez une soumission qui se situe entre 89 $ (une personne) et 260 $ (déclarations familiales multiples), incluant le service d’accompagnement pour toute l’année», affirme Raymond Chabot Grant Thornton dans un communiqué.

Si le contribuable accepte la soumission, un dossier électronique sécurisé est ouvert à son nom et il peut y déposer les photos ou numérisations de ses documents fiscaux pour permettre aux professionnels de faire la déclaration d'impôt en moins d’une semaine.

La version électronique de la déclaration fiscale est envoyée à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec.

Selon Raymond Chabot Grant Thornton, les contribuables qui se prévalent du service impo.ca reçoivent des notifications personnalisées sur les nouveaux crédits d’impôt qui peuvent affecter leurs déclarations fiscales.

Ils peuvent aussi avoir accès à des professionnels pour discuter de leur dossier via un centre d’appels ou le chat en ligne.

«L’objectif de cette plateforme, a déclaré Pierre Garand, président d’IMPO Raymond Chabot inc., est de proposer aux contribuables une façon simple, rapide, sécuritaire et abordable de se prévaloir durant toute l’année de l’expertise des professionnels de la plus importante firme de comptabilité au Québec.»