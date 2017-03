Premières images de la nouvelle saison de «Game of Thrones»

La tension monte chez les admirateurs de la série phénomène «Game of Thrones» avec la diffusion jeudi d'une bande-annonce où sont réunis trois des principaux personnages, quatre mois avant l'arrivée sur le petit écran de la septième saison.

La vidéo de 90 secondes, intitulée «Longue marche», met en scène Cersei Lannister (Lena Headey), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) et Jon Snow (Kit Harington).

Les trois personnages sont montrés avançant avec détermination avant de s'asseoir sur un trône. Gros plan sur les yeux des trois acteurs, un zoom arrière sur le visage de Cersei qui se transforme en oeil bleu perçant d'un marcheur blanc. Et c'est tout ou presque.

Cette bande-annonce ne révèle que très peu de choses sur la nouvelle saison et a mis en émois les accrocs à la série sur les réseaux sociaux. Depuis son lancement en 2010, la saga médiévo-fantastique de la chaîne HBO a récolté le record de 38 Emmy Awards, plus qu'aucun autre programme de fiction, et son audience est évaluée à 25 millions de personnes aux États-Unis.

Le mystère reste entier sur la nouvelle saison, qui démarre le 16 juillet, à part que l'acteur oscarisé Jim Broadbent rejoint l'équipe et que la pop-star britannique Ed Sheeran devrait faire une apparition.