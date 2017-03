Retour en cour d’Alexandre Bissonnette

Le présumé auteur de l’attentat perpétré contre le Centre culturel islamique de Québec Alexandre Bissonnette sera de retour en cour aujourd’hui.

L’homme de 27 ans sera accompagné d’un nouvel avocat de l’aide juridique puisque son avocat Jean Petit se retire du dossier.

C’est un deuxième passage devant la cour pour Bissonnette. Lors de sa dernière comparution, sous haute sécurité, plusieurs membres de la communauté musulmane s’étaient déplacés, encore ébranlés par la tragédie du 29 janvier.

Alexandre Bissonnette fait face à 11 chefs d’accusation, soit six de meurtres au premier degré et cinq tentatives de meurtre. Il s’est présenté au Centre culturel islamique de Québec et aurait ouvert le feu sur les personnes qui étaient là pour prier.