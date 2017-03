Sortie annoncée d'un album posthume en solo de Lemmy Kilmister

Un album posthume de Lemmy, le leader du groupe britannique de heavy métal Motörhead, va sortir d'ici la fin de l'année, marquant son premier album en solo, a annoncé le producteur du projet.

Jim Voxx, guitariste d'un groupe allemand de hard rock, Skew Siskin, assure que Ian «Lemmy» Kilmister travaillait épisodiquement à cet enregistrement depuis 2003.

«Quand Lemmy est tombé malade, on a arrêté d'y travailler, mais les enregistrements étaient déjà tous en boîte», a déclaré Jim Voxx mercredi sur une radio en ligne, MetalTalk Radio.

La date exacte de sortie n'a pas encore été fixée, mais Jim Voxx a dit s'attendre à une publication «vers la fin de cette année».

Ce musicien assure que Lemmy avait enregistré des morceaux avec de grands noms du rock comme Dave Grohl de Nirvana et des Foo Fighters, et les punks britanniques The Damned, sans toutefois expliciter si ces titres figureraient sur l'album.

Rockeur aux célèbres rouflaquettes et moustache, Lemmy jouait depuis les années 1970 dans le groupe Motörhead en plus de plusieurs projets parallèles. Selon Jim Voxx, il enregistrait ses titres en solo entre ses nombreuses tournées et lui envoyait ensuite à Berlin pour qu'il les mixe.

Fumeur impénitent assurant boire une bouteille de whisky par jour et avoir séduit des centaines de femmes, Lemmy est décédé en décembre 2015 à l'âge de 70 ans aux États-Unis, dans sa ville d'adoption Los Angeles.