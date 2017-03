Sortir samedi matin plutôt que samedi soir

Les plus matinaux seront heureux d’apprendre que la grande fête matinale DayBreaker est de retour à Montréal cette fin de semaine pour lancer sa saison 2017.

Quelque 300 participants sont conviés samedi matin pour s’amuser au Théâtre Fairmount et prouver qu’il est possible de fêter sans perdre la tête.

«C’est l’occasion de montrer que ce n’est pas vrai que pour avoir du plaisir, tu dois boire et consommer, a expliqué Jonathan Glencross, le représentant de Daybreaker Montréal. On peut avoir du fun et faire un événement festif tout en respectant la santé.»

Ce concept new-yorkais de «rave matinal» promet de plaire à plusieurs avec une programmation intensive haute en couleur. «C’est beaucoup plus qu’un simple party, a précisé le représentant montréalais. Il y a un volet fitness avec du yoga, de la danse, des performances artistiques et une conférence motivante d’Isabele Chevalier, la présidente de Bio-K+.»

Le futur est féminin

Pour sa première édition de 2017, Daybreaker mets les femmes à l’honneur avec sa thématique Le futur est féminin. «Nous sommes tous un peu féministes et c’est le meilleur moment pour partager cette idée avec ce qui se passe à travers la planète», a affirmé M. Glencross en soutenant que, même si le thème s’inspire de la féminité, l’événement est très inclusif. Hommes, femmes, enfants et adultes sont invités à se lever tôt et à sortir du cadre ce samedi.