Ultime 100$: 20 nouveaux millionnaires ce soir

Loto-Québec procédera, jeudi à 19 h 30, aux tirages des 20 combinaisons gagnantes de 1 million $ de la loterie Ultime 100 $ en direct du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Ils seront présentés sur les ondes de TVA au cours de la soirée lors des pauses publicitaires.

Les gens désireux de se procurer un billet ont jusqu’à 11 h, jeudi matin, pour le faire. Sur 500 000 billets mis en vente, il en restait moins que 20 000, mercredi soir.

Selon Loto-Québec, il ne resterait plus de billets à Montréal, à Laval, sur la Rive-Sud de Montréal, dans Lanaudière et dans les Laurentides.

Les billets restants se trouvent à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Abitibi et dans quelques endroits en Montérégie et en Estrie.

«Le volume d'appels et de courriels est incroyable, a indiqué Patrice Lavoie, directeur des affaires publiques de Loto-Québec. Nous avons une courte liste de détaillants qui possèdent encore des billets invendus et nous tentons d'aider les clients à mettre la main sur un billet, mais ce n'est pas facile. Parfois, les clients se rendent et ils arrivent trop tard.»