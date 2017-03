Une limace dans son trio McDo!

Une étudiante française est très fâchée d’avoir croqué dans une limace alors qu’elle dégustait des pommes de terre frites d’un restaurant McDonald’s cette semaine.

Selon la jeune femme qui réside à Bordeaux, le gastéropode était logé à l’intérieur de la pomme de terre.

«J’ai pris un menu à emporter. Arrivée chez moi, en regardant à l’intérieur du sachet de potatoes, je remarque des traces blanches (peut être une mauvaise décongélation). J’en prends une avec une grosse tache noire et je me dis que ça doit être normal», a-t-elle raconté au quotidien Sud-Ouest.

«Je la croque et je sens une matière gluante, sauf que j’avais déjà avalé ma bouchée. Je recrache ce que je peux et je constate qu’il y a une limace qui logeait dans la potatoes!»

Mélanie a raconté avoir été malade tout l’après-midi à l’idée de ce qu’elle avait mangé.

Mécontente, elle est retournée au restaurant pour se plaindre de ce qu’elle avait vécu, mais n’a pas rencontré l’écoute attendue.

«Je suis revenue calmement et sans faire de scandale pour leur éviter une perte de clientèle soudaine, pour leur montrer en leur demandant un dédommagement et en leur disant que j’ai été malade. Aucune réaction du manager si ce n’est qu’elle a proposé de me rembourser et de m’offrir un autre menu», a-t-elle dit.

«J’ai surtout été mécontente du peu d’attention que l’on m’a portée. Ce n’est pas anodin de manger une limace en croyant manger des frites.»

Une enquête interne a été ouverte dans ce restaurant pour faire la lumière sur cet incident.

«Sans présumer des résultats de l’enquête, et après un premier examen visuel, nous suspectons un défaut de germination de la pomme de terre qui ne revêt aucun caractère de dangerosité», a fait savoir la franchise dans un communiqué.