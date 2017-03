Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé, vendredi, un investissement de 13,2 millions $ pour la construction d'un complexe aquagym à Dolbeau-Mistassini, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dolbeau-Mistassini attendait cette annonce depuis 2013. Le maire Richard Hébert estime que le nouveau complexe encouragera tous les citoyens à adopter de saines habitudes de vie.

Le projet comprend une piscine à six corridors de nage, deux aires de plongeon, un sauna et un parc aquatique intérieur offrant glissades et jeux d'eau.

La ville investira 4,4 millions $, soit la même part que Québec et Ottawa. Un partenariat avec la municipalité régionale de comté Maria-Chapdelaine permettra aux citoyens de profiter des installations au même tarif que les Dolmissois.

Les plans et devis seront réalisés dans la prochaine année. La construction demandera de six à huit mois et le complexe aquagym verra le jour en 2018.