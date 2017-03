32e Gala Artis : les préférés du public sont connus

On connaît maintenant les artistes qui font partie de la course à l’obtention des trophées Artis, décernés dans les catégories des personnalités masculine et féminine de l’année.

Les noms des 10 vedettes de la télé, qui tenteront d’obtenir le titre de chouchou du public, ont été annoncés vendredi matin, sur le plateau de l’émission «Salut, bonjour!» à TVA.

Le 14 mai prochain, le Gala Artis couronnera une nouvelle personnalité masculine sur les ondes de TVA. Martin Matte (lauréat de l’an dernier) et Claude Legault (maintes fois primé) brillant par leur absence cette année, la voie est libre pour Gino Chouinard, Charles Lafortune, Guy Nadon, Vincent-Guillaume Otis et Éric Salvail.

Chez les femmes, l’indétrônable Guylaine Tremblay fait à nouveau partie des finalistes. Véronique Cloutier, Mélissa Désormeaux-Poulin, Magalie Lépine-Blondeau et Sophie Lorain tenteront de mettre fin à son règne des quatre dernières années. Advenant une victoire, Véronique Cloutier reprendrait la couronne qu’elle a eue en sa possession de 2010 à 2012.

Au total, 65 artistes sont nommés dans au moins une catégorie cette année, dont 11 le sont pour une première fois.

Ils ont dit...

Charles Lafortune

«La personnalité (de l’année), tu ne fais rien pour ça. Ça arrive. Tu te sens toujours un peu mal parce que tu ne te lèves pas un matin en te disant ‘‘OK, je vais faire personnalité’’. Quand ça arrive, c’est toujours un peu gênant; c’est vraiment comme la plus belle fille de l’école qui te dit ‘‘hey, veux-tu danser avec moi?’’»

Sophie Lorain

«Je suis très intimidée, mais en même temps, je suis contente et touchée. Je sais bien que je suis une personnalité connue, mais pas si publique que ça. Je suis assez timide et réservée alors ça me surprend que les gens aillent vers ça.»

Guy Nadon

«Je me sens comme un vrai camarade pour les gens avec qui je fais ce métier-là. Ils me saisissent la main. J’ai passé ma vie à faire du taxi sur des personnages. Quand tout d’un coup, on aime s’asseoir dans mon taxi, je dis ‘‘OK, déjà que tu sois un client dans le taxi, c’est déjà pas mal’’, mais là ils me disent ‘‘non, non, toi t’es le bon chauffeur’’. C’est agréable.»

Gino Chouinard

«Je pense que je suis encore un peu naïf par rapport à la célébrité que Salut, bonjour! m’apporte. Un peu naïf par rapport à l’impact que cela a dans le quotidien des gens. Je sens l’impact, mais au point d’être nommé parmi les 10 personnes les plus appréciées, ça m’étonne tout le temps.»

Guylaine Tremblay

«On ne s’habitue pas. Moi, je ne me l’explique pas. Pourquoi, d’année en année ce lien-là reste ? Je peux juste dire merci. Je ne suis même pas capable de l’expliquer. ‘‘Je me dis profite de ça, sois reconnaissante et travail de tout ton cœur‘‘ parce que c’est une magnifique histoire d’amour.»

Véronique Cloutier

«Juste être là, et cette année c’est encore plus vrai, ça me comble de bonheur. Notre carrière est parsemée de hauts et de bas, on prend des risques, on essaie des affaires différentes; ça ne veut pas dire que le public va toujours nous suivre là-dedans. On ne tient pas ça pour acquis. Jamais.»

Éric Salvail

«Quand les gens nous choisissent comme personnalité de l’année, c’est qu’ils apprécient qui on est, pas juste ce qu’on fait. Ça me remplit de bonheur. Évidemment, on a tous eu des hauts des bas. Tu vis des moments où tu n’es pas choisi, dans la vie, et là les gens pensent à toi. L’amour des gens, c’est réel.»

Mélissa Désormeaux-Poulin

«Ça n’a pas de bon sens ! Ça me rentre dans le cœur; je suis encore en train de l’avaler. Ça me touche extrêmement. Il ne faut rien prendre pour acquis. Là, je le savoure pour cette année.»

Tous les finalistes du 32e Gala Artis :

Personnalité masculine de l’année

Gino Chouinard

Charles Lafortune

Guy Nadon

Vincent-Guillaume Otis

Éric Salvail

Personnalité féminine de l’année

Véronique Cloutier

Mélissa Désormeaux-Poulin

Magalie Lépine-Blondeau

Sophie Lorain

Guylaine Tremblay

Animateur/animatrice d’émissions de jeux

Jean-François Baril («La guerre des clans»)

Alexandre Barrette («Taxi payant»)

Stéphane Bellavance («Au suivant, génial!»)

Guy Jodoin («Le tricheur»)

Patrice L’Écuyer («Des squelettes dans le placard», «Silence, on joue !»)

Animateur/animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement

France Beaudoin («En direct de l’univers»)

Véronique Cloutier («Votre beau programme»)

Charles Lafortune («La Voix», «La Voix Junior»)

Éric Salvail («Les recettes pompettes»)

Jean-Philippe Wauthier («Les dieux de la danse», «La soirée est (encore) jeune»)

Animateur/animatrice d’émissions d’affaires publiques

Mario Dumont («Mario Dumont»)

Anne-Marie Dussault («24/60»)

Paul Larocque («J.E.», «La joute»)

Denis Lévesque («Denis Lévesque», «Le Québec parle»)

Charles Tisseyre («Découverte»)

Animateur/animatrice d’émissions de sport

Dany Dubé («#LavoieDubé»)

Pierre Houde («Le Grand Prix de Formule 1», «Le hockey des Canadiens»)

Stéphane Langdeau («L’antichambre»)

Chantal Machabée («Hockey 360», «L’antichambre», «Le 5 à 7», «Sports 30»)

Dave Morissette («Dave Morissette en direct», «Destination Coupe Stanley»)

Rôle masculin / comédies

Adib Alkhalidey («Like-moi!»)

Jean-Michel Anctil («Mes petits malheurs»)

Antoine Bertrand («Boomerang»)

Martin Petit («Les pêcheurs»)

Antoine Vézina («lol :-)», «Web thérapie»)

Rôle féminin / comédies

Sophie Cadieux («Lâcher prise»)

Anne Casabonne («Complexe G»)

Édith Cochrane («Complexe G», «Web thérapie»)

Katherine Levac («Like-moi!»)

Catherine-Anne Toupin («Boomerang»)

Animateur/animatrice de bulletins de nouvelles

Pierre Bruneau («TVA Nouvelles»)

Céline Galipeau («Le Téléjournal»)

Pascale Nadeau («Le Téléjournal»)

Patrice Roy («En direct avec Patrice Roy», «Le Téléjournal»)

Sophie Thibault («TVA Nouvelles»)

Rôle masculin séries dramatiques annuelles

Mathieu Baron («Unité 9»)

Luc Guérin («Unité 9»)

Guy Nadon («O’»)

Vincent-Guillaume Otis («District 31»)

Gildor Roy («District 31»)

Rôle féminin séries dramatiques annuelles

Céline Bonnier («L’heure bleue», «Unité 9»)

Ève Landry («Unité 9»)

Magalie Lépine-Blondeau («District 31»)

Sophie Lorain («Au secours de Béatrice»)

Guylaine Tremblay («Unité 9»)

Artiste d’émissions jeunesse

Stephane Bellavance («Arrange-toi avec ça»)

Mehdi Bousaidan («Med»)

Yan England («L’appart du 5e»)

Sarah-Jeanne Labrosse («L’appart du 5e», «Le chalet»)

Phil Roy («ALT (actualité légèrement tordue)», «ALT 2016: on ferme l’année», «Code G.»)

Rôle masculin / séries dramatiques saisonnières

Éric Bruneau («Blue Moon», «Mensonges», «Prémonitions»)

Alexandre Goyette («Feux»)

Marc-André Grondin («L’imposteur»)

Charles Lafortune («Karl & Max»)

Vincent Leclerc («Les pays d’en haut»)

Rôle féminin / séries dramatiques saisonnières

Mélissa Désormeaux-Poulin («Mensonges», «Ruptures»)

Maude Guérin («Feux»)

Sarah-Jeanne Labrosse («Les pays d’en haut»)

Fanny Mallette («Feux», «Mensonges»)

Karine Vanasse («Blue Moon»)

Animateur/animatrice de magazines culturels et talk-shows

Guy A. Lepage («Tout le monde en parle»)

Julie Bélanger («Ça finit bien la semaine»)

Pénélope McQuade («Les échangistes»)

André Robitaille («Les enfants de la télé»)

Éric Salvail («En mode Salvail»)

Animateur/animatrice d’émissions de services

Marie-Claude Barrette («Deux filles le matin», «Virages»)

Gino Chouinard («Salut, bonjour!»)

Johane Despins («L’épicerie«)

Marina Orsini («Deuxième chance», «Marina Orsini»)

André Robitaille («Entrée principale»)