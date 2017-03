53,5 millions $ pour construire un pavillon de dialyse

Le gouvernement du Québec a annoncé, mercredi, un investissement de 53,5 millions $ pour la construction d’un pavillon à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, qui sera entièrement consacré à la dialyse.

Ce nouveau pavillon permettra de réunir les services de dialyse actuellement offerts dans le Pavillon Rachel-Tourigny, ainsi que dans des roulottes temporaires situés à l’arrière de l’établissement.

Le nouveau pavillon, d’une superficie de 7049 mètres carrés répartis sur trois étages, comportera 74 stations de traitement. Le coût du projet sera entièrement assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a justifié l’investissement en affirmant que l’hôpital «mérite de profiter d'installations à la hauteur du travail qui s'y fait chaque jour.»

«Le projet annoncé est majeur et contribuera à accroître l'offre de service aux patients atteints d'insuffisance rénale de Montréal. L'investissement du gouvernement du Québec signifie que des soins de qualité seront fournis dans un cadre plus moderne et mieux adapté à leurs besoins», a renchéri le ministre des Affaires municipales, de la Sécurité publique et de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Si le projet se déroule sans anicroche, les travaux s’amorceront en juin prochain, pour se terminer en décembre 2018. Le pavillon devrait entrer en service en janvier 2019.