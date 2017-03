À haute vitesse au volant d’une Porsche dans les rues de Laval

Une vidéo d’une Porsche qui roule à haute vitesse dans un quartier industriel de Laval suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Dans les images, publiées vendredi sur la page Facebook de VAG Motorsport, on peut apercevoir, et entendre, une Porsche 911 GT3RS 2016 qui circule assurément à une vitesse beaucoup plus élevée que celle permise dans ce secteur, soit 60 km/h.

De nombreux internautes ont critiqué la publication de ces images sur la page de la compagnie, située sur la Montée Masson, à Laval, qui se spécialise dans les voitures modifiées.

«Ce n’était pas une course. Il a juste accéléré pour entendre le son de l'échappement de l'auto. Le but n'était pas de rouler vite, mais juste d'entendre le son», s’est défendu un porte-parole de VAG Motorsport, en entrevue avec tvanouvelles.ca.

Bien que les rues avoisinantes n’étaient pas fermées à la circulation pour cette démonstration, VAG Motorsport assure que le conducteur a «évidemment attendu qu’il n’y ait personne dans les rues».

Les images, de ce que la compagnie lavalloise considère comme une «pratique courante dans l'industrie», ont été filmées cette semaine.

La police de Laval au courant

Joint par TVA Nouvelles, le Service de police de la Ville de Laval a expliqué être au courant de la situation.

«La problématique c’est qu’il manque beaucoup de détails», a soutenu la sergente Geneviève Major. Pour qu’un constat soit émis, ou que des accusations soient portées, les policiers doivent avoir une date, un lieu, une ville.

Nous n’avons «aucune information sur la personne qui conduisait le véhicule», a ajouté la sergente.

Les policiers auraient besoin qu’un citoyen porte plainte contre le conducteur, en fournissant une description de celui-ci, afin qu'un constat soit émis.

Des patrouilles préventives seront plus présentes dans le secteur pour assurer qu’un tel incident ne se reproduise pas, a précisé la police de Laval.