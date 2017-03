Automobilistes, à vos ceintures!

Automobilistes, les policiers de partout vous ont à l'oeil alors que débute l'opération nationale sur le port de la ceinture de sécurité et ce jusqu'au 6 avril.

Les policiers de Magog, tous comme leurs confrères d'autres services policiers sont aux aguets. «À chaque jour, nous interceptons des automobilistes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité», a indiqué l’agent Stéphane Jean.

Pour la prochaine semaine, ils porteront une attention particulière aux conducteurs et à leurs passagers qui omettent de boucler leur ceinture. «Parfois les gens se disent pressés. On voit les enfants qui sont assis sur la banquette arrière et qui ne sont pas attachés. Ils bondissent partout. C'est dangereux.»

Chaque année 70 personnes qui décèdent et 170 autres qui sont blessées gravement dans une collision ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Les conducteurs qui sont pris sur le fait reçoivent une contravention de 127 $, soit 80 $ plus les frais. Trois points d'inaptitude sont aussi inscrits à leur dossier.