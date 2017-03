Cinq ans de prison après une relation sexuelle entraînant un accident mortel

Un homme de 33 ans de West Palm Beach, en Floride, a été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et a écopé d’une peine de cinq ans de prison. Matthew Notebaert avait une relation sexuelle avec sa femme au moment de l’accident.

La juge Laura Johnson a déclaré qu’il s’agissait de l’un des actes «les plus insensés et tragiques» qu’elle ait vus, selon les informations rapportées par le New York Post.

L’accident fatal a eu lieu le 8 mars 2014, alors que le couple célébrait la naissance de son deuxième enfant. Selon son témoignage, M. Notebaert aurait stationné la voiture sur le côté de la route. À son réveil, le corps de sa femme Amanda gisait à ses côtés.

«Je n’ai pas assez de mots pour dire à quel point elle me manque», a affirmé M. Notebaert devant la juge.

De leur côté, les policiers ont affirmé que la voiture avait atteint une vitesse de près de 100 km/h dans une zone de 50. Au bout d’une route, le véhicule s’est écrasé de l’autre côté d’un canal.

Les analyses ont démontré que l’homme avait un taux d’alcoolémie près de deux fois plus élevé que la limite permise.