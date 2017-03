Cogeco condamnée à des amendes de 84 244$

Cogeco Connexion inc., une filiale du groupe Cogeco, a plaidé coupable à 45 chefs d'accusation relativement à des contrats non conformes et s'est vu imposer des amendes totalisant 84 244$.

Dans un communiqué de presse, vendredi, l'Office de la protection du consommateur (OPC) a précisé que les accusations avaient été portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

Dans ce dossier, l'OPC «reprochait à Cogeco, qui offre des services de télédistribution, de téléphonie et d'Internet, d'avoir utilisé une clause interdite dans ses contrats, stipulant qu'elle pouvait en modifier unilatéralement les termes, et d'avoir omis d'inscrire au contrat la description détaillée de chacun des services dont il faisait l'objet».

Les faits reprochés remontent à 2012 et 2013, a souligné l’Office de la protection du consommateur.