Des fraudeurs se font passer pour des enquêteurs de police

Le Service de police de la Ville de Québec met la population en garde au sujet d’individus ayant récemment commis des fraudes en se faisant passer pour des policiers.

Leur modus operandi consiste à appeler leur victime en leur disant qu’elle a été fraudée et que des enquêteurs viendront à sa rencontre.

Une fois au domicile, les faux enquêteurs demandent les renseignements nominatifs des victimes ainsi que numéros de compte bancaire, carte de crédit, carte de débit et NIP.

Le SPVQ a donné une brève description des suspects. Le premier est un homme d’environ 40 ans, de race blanche, cheveux courts noirs et vêtu d’un complet-cravate. Le second est un homme d’environ 25 ans, de race blanche, cheveux mi-longs noirs aux épaules, grand et mince, visage pâle et également vêtu d’un complet-cravate.

Le SPVQ rappelle qu’en aucun cas, les policiers ne vont demander les cartes bancaires accompagnées des NIP à des gens. De plus, si vous avez un doute quant à la véracité d’un policier, vous pouvez communiquer avec le 9-1-1 afin de valider la situation.

Si vous avez été victimes de ces individus et que vous n’avez pas encore porté plainte à ce jour, vous êtes priés de communiquer avec le SPVQ ou à vous rendre dans un poste de police.

Tout renseignement concernant ces individus peut être transmis au Service de police en composant le 9-1-1 ou le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais.