Des travaux de réfection bâclés dans le Sud-Ouest?

Des Montréalais ont subi des mois de travaux dans leur rue depuis trois ans pour régler un problème avec les égouts et même si la rue est toujours éventrée, le problème n'est toujours par réglé.

En 2014, la rue Delinelle, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, a été entièrement refaite. Les systèmes d'égout et d'aqueduc ont été revus, tout comme le pavage et les trottoirs. Quelques mois plus tard, l'entrepreneur a dû revenir sur place, entre autres, parce que les trottoirs craquaient de partout.

Il y a quelques semaines, les plaintes ont recommencé à s'accumuler. L'entrepreneur est venu sur place, a procédé à nouveau à l'excavation de la rue. C'est à ce moment qu'on s'est aperçu que le drain de certains immeubles n'avait jamais été relié au système d'égout.

TVA Nouvelles a tenté de joindre les responsables de l'entreprise Sintra, qui a effectué les travaux, mais personne n'était en mesure de faire le point sur la situation.

Le maire de l'arrondissement, qui habite aussi sur la rue, a tendu à rassurer ses voisins.

«Alors, c'est des travaux qui sont faits par la compagnie Sintra, sous la responsabilité de la ville-centre, a expliqué Benoit Dorais. C'est toujours sous garantie. S'il devait y avoir d'autres cas, ça va être arrangé aux frais de la compagnie.»