Deux résidences rasées par les flammes à Nicolet

Un incendie a entraîné la destruction de deux résidences unifamiliales voisines, vendredi, à Nicolet, dans le Centre-du-Québec.

Le feu, qui pourrait être d'origine électrique, s'est déclaré dans une maison de deux étages avant de se propager directement ou par effet de radiation via l’abris d’auto du bungalow d'à côté.

La première résidence était inoccupée. Mais dans la seconde, le propriétaire venait d'entrer pour le dîner.

«J'ai vu la boucane sortir. Le feu sortait par l'entretoit du carport. J'étais en train de me faire à dîner. Je suis sorti tout de suite en courant», relate Pierre Proulx qui n'a maintenant plus de toit.

À l'arrivée des pompiers le feu avait pris une avance insurmontable.

«C'était déjà l'embrasement du côté de la maison. Ça sortait par les couvertures», décrit Martin Provencher le directeur adjoint du service d'incendie de Nicolet.

Cet incendie aura été une histoire de sauvetage animal.

En quittant précipitamment, le voisin a quand même pris le temps d'agripper son chien. Deux policiers de la Sûreté du Québec (SQ), dont un qui n'était pas en devoir, ont, peu après, dû fracasser la porte-patio de l'autre demeure pour rescaper un chien qui se trouvait dans une cage.

L'un des agents a été incommodé par la fumée. Un peu plus tard un chat resté prisonnier des flammes et de la fumée a été retrouvé sain et sauf. Il avait trouvé refuge dans une chambre du sous-sol.

Un des pompiers qui l'a sauvé est le même qui avait réanimé un chien en pratiquant le bouche à museau lors d'un incendie à Nicolet l'automne dernier.