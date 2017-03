La communauté musulmane se réunit pour les familles des victimes

Deux mois après les attentats de Québec, la douleur est encore vive au sein de la communauté musulmane. Un souper de l'espoir se tient à l'hôtel Le Bonne Entente, vendredi soir, pour soutenir les membres de la communauté.

Le président du Centre culturel islamique de Québec veut aider les familles à briser l'isolement du deuil: «On veut que ce soit un événement positif, parce que c'est très difficile en ce moment pour les familles.»

Au total, 270 membres de la communauté, dont de nombreuses familles, étaient attendus.

De nombreux dignitaires ont aussi été invités comme le maire de Québec, Régis Labeaume, et le ministre de la région de la Capitale-Nationale François Blais.

«C'est important, plus que jamais, d'être là aujourd'hui pour leur répéter qu'ils ne sont pas seuls. Leur témoigner à nouveau notre solidarité et écouter leurs craintes. Et poser des gestes concrets pour améliorer leur sort», a expliqué le ministre Blais.

Un climat de peur règne encore au sein de la communauté musulmane. Les policiers assurent toujours une surveillance au Centre culturel islamique de Québec.