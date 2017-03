La moitié de la somme pour les cartouches

La Sûreté du Québec a précisé vendredi que «la part du lion» du contrat pour l’achat de 260 Tasers X2 revient à l’acquisition de cartouches d’entraînement qui ont coûté près de 800 000$.

Vendredi matin, le «Journal de Québec» dévoilait qu’un contrat de 1,7 million $ de gré à gré avait accordé pour l’achat de 260 pistolets taser à la SQ. Une moyenne de 6500 $ par appareil.

Afin de connaître les détails sur le prix des appareils et le fournisseur unique, la SQ avait dirigé le «Journal de Québec» au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) qui a conclu le contrat. L’organisme soutient «qu’après analyse, un seul modèle et un seul fabricant répondent aux spécificités souhaitées par la SQ».

Ça donne une moyenne de 6500 $ par pistolet ? «Oui. Je ne sais pas si on peut faire une règle de trois. Ça prévoit sans doute des cartouches», Pierre Turgeon le porte-parole de CSPQ.

À la suite de la publication du texte, la SQ soutient que l’achat de plus de 15 000 cartouches d’entraînement a coûté 800 000 $ et que le prix du pistolet, seul, s’établit à un peu plus de 1550$.

«La part du lion, ce sont vraiment les cartouches d’entraînement», a précisé Guy Lapointe, le porte-parole de la SQ.

«On va former 1100 policiers. Essentiellement, il y a plus d’un policier qui va utiliser un pistolet et ils vont tirer une quinzaine de fois».

La SQ souligne que chaque cartouche coûte 50 $. «C’est presque la moitié du contrat», a expliqué Guy Lapointe. «C’est vrai que le contrat n’inclut pas la formation (...), mais uniquement de l’équipement qui est requis avec l’arme».

Quelque 3280 cartouches de service ont également été achetées, soit une moyenne de 630 $ par pistolet. Les piles et les étuis pour les tasers se détaillent aussi séparément du prix du pistolet.