La patience sera de mise au centre-ville de Montréal

Les automobilistes devront faire preuve de vigilance, cette fin de semaine, alors que les détours seront de mise pour circuler dans le centre-ville de Montréal.

L’autoroute 20 Est dans l’échangeur Montréal-Ouest sera complètement fermée du vendredi 23 h à samedi 7 h entre la sortie 64 (138 Est) et l’entrée suivante. Un détour via la route 138 Est est prévu.

Cette même sortie sera complètement fermée de samedi 7 h à lundi 5 h. Le détour proposera aux automobilistes de continuer sur la route 136 Est avant d’emprunter la sortie 3 (rue Guy), de prendre le boulevard René-Lévesque Ouest pour entrer sur l’autoroute 720 Ouest via l’entrée de la rue du Fort pour ensuite sortir par la sortir 67 (boulevard Angrignon).

Une voie sur deux sera fermée sur l’autoroute 20 Est entre les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest de samedi 7 h à lundi 5 h.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138 Est en provenance du pont Mercier pour l’autoroute 20 Est sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Pour arriver à destination, les automobilistes devront faire un détour via la bretelle pour l’autoroute 20 Ouest. Plusieurs virages sont prévus (rue Richmond, 1ère avenue, boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, la rue Notre-Dame et enfin le boulevard Angrignon) avant de finalement atteindre l’autoroute 20 Est.

L’échangeur Turcot

Dès vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h, la nouvelle route 136 sera complètement fermée en direction du centre-ville de Montréal

En conséquence, les conducteurs arrivant de l’autoroute 20 Est et de l’autoroute Décarie Sud seront redirigés vers l’autoroute 15 Sud, puis l’autoroute Bonaventure, afin d’atteindre le centre-ville via la rue Duke. De là, ils pourront poursuivre leur route au cœur de la métropole.

De plus, de vendredi 23 h 59 à samedi 10 h la bretelle pour l’autoroute 720 Ouest pour l’autoroute 15 Nord sera complètement fermée. Le détour se fera via la bretelle de l’autoroute 20 Ouest où les automobilistes devront prendre la sortie 67 (boulevard Angrignon) avant de faire un demi-tour pour l’autoroute 20 Est et ainsi atteindre l’autoroute 15 Nord.

À noter également, la fermeture de trois voies sur quatre de l’autoroute 720 Ouest entre la sortie 2 (rue Saint-Jacques) et l’échangeur Turcot de vendredi 23 h59 à samedi 10 h.

Le détour prévoit plusieurs changements de rues. Après avoir emprunté la sortie 67 pour le boulevard Angrignon sur l’autoroute 20 Ouest, il faudra emprunter tour à tour la rue Saint-Patrick, le boulevard Monk, la rue Notre-Dame, la rue Saint-Rémi et la rue Saint-Jacques.

Le pont Jacques-Cartier

Les travaux se poursuivent sur le pont Jacques-Cartier pour permettre aux ouvriers de continuer l’installation des appareils d’éclairage destinés à illuminer le pont dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il sera complètement fermé du vendredi 23 h 59 au samedi 4 h.

Pour se rendre sur la Rive-Sud par le pont Jacques-Cartier, il y aura une voie sur deux d’ouverte de samedi 4 h à samedi 18 h, de dimanche 6 h à dimanche 19 h et de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Les banlieusards voulant se rendre à Montréal seront contents d’apprendre que le pont Jacques-Cartier sera complètement disponible pour la majorité du week-end. Une voie sur deux sera fermée du dimanche 22 h à lundi 5 h.