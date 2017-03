La pêche sera bonne... dans sept ans!

Les jeunes crabes n'ont jamais été aussi nombreux au large de la Côte-Nord, selon les biologistes.

Les experts de Pêches et Océans Canada observent la densité de leur population au fond du fleuve chaque année. Leurs données servent à déterminer les quotas des pêcheurs.

Lors de leurs plus récentes sorties en mer, les biologistes ont été frappés par ce qu'ils ont constaté entre Pointe-des-Monts et Blanc-Sablon, comme l’explique Jean Lambert de l’Institut Maurice-Lamontagne : «Ce qu’on a vu, c’est que beaucoup de crabes de 15 à 35 millimètres, mais particulièrement autour de 15 millimètres. C’est une classe d’âge très abondante. Ça faisait une vingtaine d’années qu’on n’avait pas vu ça autant de petits crabes de cette taille-là.»

D'ici sept ans, les crabes en question devraient atteindre 95 mm, soit la taille légale permettant leur pêche. Leur présence importante pourrait favoriser une hausse significative des quotas, ce qui a de quoi réjouir les pêcheurs.

«Très heureux de ça ! Il y a une bonne relève. C’est sûr que ce crabe-là est miniature pour tout de suite, mais c’est du jamais vu. C’est historique les prélèvements qu’ils ont faits dans la Baie Sainte-Marguerite! On aime bien ça», se réjouit le président de l'Office des pêcheurs de la zone 16, Paolo Gionet.

Effectivement, il faudra que ces petits crabes résistent aux prédateurs d'ici l'atteinte de leur maturité pour que les pêcheurs puissent en profiter.

La morue, qui est de plus en plus présente dans le fleuve, et le réchauffement de l'eau pourraient représenter des obstacles.

«Moi-même, je suis un pêcheur de morue aussi. Quand on l’éviscère, il y a beaucoup de crabes dedans. Il y a le flétan de l’Atlantique aussi qui en mange en grosse quantité», ajoute M. Gionet.

En attendant, les pêcheurs de la zone 16 sont fin prêts pour amorcer à leur tour la saison. Si les glaces le permettent, ils largueront les amarres le 8 avril entre Pointe-des-Monts et Natashquan.