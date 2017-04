«La Voix»: Les duels de la dernière chance

Les décisions des coachs s’annoncent déchirantes pour cette dernière ronde des duels à «La Voix», ce dimanche, à partir de 19h30, à TVA. Il ne reste qu’une seule possibilité de vol et les candidats devront travailler fort pour s’imposer face à leurs rivaux.

Seul Éric Lapointe peut voler un candidat, ce dimanche, car tous les autres coachs ont déjà fait leurs deux vols possibles. «Il y a une plus grande fébrilité sur le plateau autant du côté des coachs que des candidats qui semblent plus nerveux, a expliqué Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission. Ça s’annonce aussi comme une émission avec beaucoup d’émotions, les larmes vont couler autant sur les joues des candidats exclus que sur certains qui sont choisis.»

Le menu musical de la soirée va de Charles Aznavour à Safia Nolin, en passant par Roy Orbisson, et plusieurs chansons tirées du répertoire soul. «L’émission commence avec une confrontation de deux divas du soul, a dévoilé le producteur associé. Il y a même deux candidats qui vont révéler un côté soul qu’ils ignoraient d’eux-mêmes. Pour le premier, ça va être durant les répétitions avec Marc et Corneille. Pour l’autre, ce sera au contact de son rival qu’il va découvrir un côté de sa voix qu’il ne soupçonnait pas.»

Parmi les autres anecdotes, Paul Daraîche va partager son don pour les harmonies avec deux de ses candidats durant les répétitions et, pour la première fois, deux «bleuets» (personnes originaires du Saguenay) vont s’affronter dans un duel.

La semaine prochaine, ce sera l’émission des chants de bataille durant laquelle les coachs vont choisir cinq de leurs huit candidats pour aller directement aux directs. Les trois autres vont devoir s’affronter pour obtenir la sixième et dernière place de chacune des équipes.

Invités des directs

Chacune dans leur style, les trois invitées des premiers directs de «La Voix» ont un impact sur la jeune génération. «Les chansons de Birdy sont souvent reprises durant les préauditions, a expliqué Stéphane Laporte. Zaz est certainement la chanteuse de cette décennie qui cumule le plus de succès qui sont repris par les artistes qui viennent en préauditions autant à «La Voix» qu’à «La Voix Junior». Et c’est la même chose pour Safia Nolin.» Les invités de la grande finale seront annoncés plus tard.