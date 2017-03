Le pédophile Jean-Louis Savard perd en Cour suprême

Le pédophile Jean-Louis Savard a perdu sa bataille devant la Cour suprême du Canada. L'homme de 69 ans reprend le chemin du pénitencier, sauf que cette fois-ci, il devra y demeurer jusqu'à la fin de la peine de six ans de pénitencier à laquelle il a été condamné en 2014.

Savard avait alors été reconnu coupable d'attentat à la pudeur et de grossière indécence sur cinq de ses neveux et nièces. Les actes qu'on lui reproche ont été commis à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay, dans les années 60 et 70.

Vendredi matin, les juges de la Cour suprême du Canada ont confirmé, à majorité, les décisions du juge de première instance, mais également de la Cour d'appel du Québec.

Son avocat, Me Christian Maltais, reprochait à celui de première instance d'avoir rejeté la version de Jean-Louis Savard parce qu'elle avait été livrée sans émotion pendant son procès. La cause avait été portée en appel et le juge Jacques Chamberland était d'avis que l'accusé aurait mérité un nouveau procès.

C'est cette dissidence qui a mené à l'audition de plein droit à la Cour suprême du Canada. La juge Suzanne Côté aurait aussi souhaité la tenue d'un autre procès, mais la majorité l'a remporté.

Savard, qui réside aujourd'hui sur la Côte-Nord, avait été remis en liberté le 2 décembre dernier en attendant cette audience. Il a, jusqu'à présent, passé neuf mois et 20 jours en détention sur les 72 qu'il a à purger.

Ses victimes se réjouissent de la décision du plus haut tribunal du pays. Elles avaient fait lever l'ordonnance de non-publication visant à protéger leur identité pendant les procédures judiciaires pour pouvoir dénoncer publiquement celui qui les a torturées pendant de nombreuses années.

«Je suis très heureuse, a lancé Lynda Desbiens lorsque TVA Nouvelles l'a jointe au téléphone. Je pleure, mais je pleure de joie. On va pouvoir enfin dormir et lui, va être à sa place. J'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de justice. Maintenant, je sais qu'il y en a une et aujourd'hui on la savoure pleinement.»