Le sucre réduit la durée des accouchements

Femmes enceintes savez-vous que vous pourriez réduire d'au moins heure votre travail si vous consommer du sucre? C'est le constat pour le moins étonnant qu'ont établi des chercheurs de Sherbrooke.

Les professionnels de la santé recommandent de ne pas consommer de sucre en trop grande quantité. Par contre, il peut faire toute une différence pour les femmes qui accouchent de leur premier enfant!

«On sait que l'utérus est un muscle. Et bien sûr, le travail c'est des contractions musculaires de l'utérus qui permet l'accouchement. On avait une littérature qui existait déjà sur le travail du muscle. Le fait de donner du sucre c'était favorable sur l'évolution musculaire. On s'est questionné tout simplement si cette réalité-là pouvait se transposer au muscle utérin en travail, et ça a été le cas», explique la docteure Josianne Paré, obstétricienne-gynécologue, professeure et chercheuse à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke.

Entre 2013 et 2015, la docteure Josianne Paré a réalisé une étude à l'aveugle avec 200 femmes enceintes. La moitié d'entre elles a reçu un soluté salin standard, alors que l'autre groupe a reçu un soluté auquel du dextrose a été ajouté.

«On a réalisé qu'au moment où les mamans avaient reçu ce soluté-là, qui avait un supplément de sucre, elles accouchaient plus rapidement. On parle d'une moyenne de 76 minutes. C'est intéressant pour nous les cliniciens, mais surtout pour les mamans 76 minutes de travail de moins, ça peut faire quand même une différence intéressante», ajoute-t-elle.

En plus d'être efficace et sécuritaire, il s'agit d'une méthode peu coûteuse.

«En fait un soluté de sucre ou un soluté normal salin qui contient seulement l'eau et le sel, ont environ le même coût. Pour un centre hospitalier, ça n'engendre pas de coût supplémentaire», nous dit la docteure.

Cette étude menée à Sherbrooke a fait le tour du monde.

«C'est un bon rayonnement pour la faculté de médecine et pour notre département. Mais aussi, c'est vraiment intéressant de voir que nos femmes d'ici qui ont accepté de participer à l'étude nous permettent d'obtenir des résultats significatifs comme ça, et possiblement changer le devenir de certaines femmes.»

Dès juin prochain, l'obstétricienne-gynécologue espère poursuivre ses recherches. Cette fois, elle souhaite évaluer l'impact du sucre les accouchements par césarienne.