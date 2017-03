Les juristes de l'État conteste la loi spéciale

Le syndicat des juristes de l’État conteste la validité de la loi spéciale qui a forcé leur retour au travail à la fin février après 19 semaines de grève.

Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) a annoncé vendredi qu’elle contestait plus particulièrement la constitutionnalité de la loi adoptée sous bâillon, en arguant que la loi spéciale contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Charte des droits et libertés de la personne.

Selon LANEQ, le projet de loi no 127, tel qu’adopté, porte directement atteinte au droit de grève «puisqu’il leur interdit complètement l’exercice de ce droit, sans le remplacer par un mécanisme de règlement des différends». La loi spéciale, toujours selon le syndicat, porte aussi atteinte «de façon injustifiée au droit à la négociation collective des membres de LANEQ en ce qu’il représente une entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective, garanti par les chartes [...]».

Au moment de l’adoption de la loi spéciale, LANEQ avait annoncé qu’elle entendait la contester et ce, jusqu’en Cour suprême.