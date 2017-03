Lévis est responsable de l’explosion des coûts du SRB, martèle Labeaume

Les inquiétudes financières du maire de Lévis au sujet du Service rapide par bus (SRB) découlent essentiellement de sa propre demande d’ajouter un tronçon de 5 km évalué à 260 millions $ sur la rive-sud, accuse Régis Labeaume.

Le tronçon additionnel de la route des Rivières, qui desservirait la population de Saint-Nicolas, est vraisemblablement au cœur de l’imbroglio médiatisé entre les deux villes depuis quelques jours.

«Premièrement, Gilles (Lehouillier), il a les réponses. Quand il dit que c’est imprécis, ça fait trois ans qu’on travaille là-dessus. S’il manque d’informations, qu’il nous appelle. Il a toute l’information», a insisté le maire de Québec, vendredi matin, à quelques heures d’une rencontre privée entre les deux maires pour tenter de clarifier la situation.

«Je ne sais pas où Gilles s’en va (...) On va le laisser parler cet après-midi. Il va nous expliquer des choses. On a besoin d’explications parce que toutes les questions qu’il pose, il a déjà les réponses et il le sait fort bien. Il faut qu’il soit clair. S’il est dans la ‘‘game’’, qu’il nous mette dans la ‘‘game’’. S’il a des inconforts, c’est le temps de le dire», a renchéri le maire Labeaume.

«Depuis l’étude du SRB qu’on a déposé, la Ville de Lévis nous a demandé pour 260 millions $ d’ajouts tant et si bien qu’à 3 % près, si on ajoute ça, il va y avoir autant de kilomètres de SRB sur la rive-sud que sur la rive-nord alors que la rive-sud a 11 % de l’achalandage et la rive-nord 89 %. Ça, c’est bien précis. Et Gilles le sait», a-t-il ajouté.

«Moi, je suis comme tout le monde. J’aimerais ça me rendre jusqu’au lac Saint-Charles, j’aimerais ça me rendre partout... C’est juste qu’il faut que t’aiguises ton crayon pour se mettre à calculer puis tu te dis que ça ne se peut pas.»

Coûts d’opération

«Maintenant, comment on calcule les coûts d’opération ? C’est assez simple, ce sont les heures d’opérations de tes véhicules. Il le sait, il a tous les chiffres. Nous autres, sur la rive-nord, le tracé n’a pas changé, mais quand tu demandes 260 millions $ de plus d’investissements en capital pour prolonger ton parcours puis que t’as 11 % de la clientèle, surprend toi pas si ça coûte un peu plus cher !», a balancé Régis Labeaume.

Rappelons que le coût initial du projet avoisine les 1,1 milliard $. Ce coût pourrait toutefois gonfler à près de 1,5 milliard $ en fonction des différentes options retenues pour le tracé (38 ou 43 km) et le type de plate-forme.