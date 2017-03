Marc Hervieux fait la grande demande en plein spectacle

Ça ne fait plus de doute, la folie des grandeurs de Gregory Charles est incurable. Rien n’est jamais trop grand, trop tôt, ni trop ambitieux pour l’homme-orchestre. Il en a fait encore la preuve vendredi soir au Centre Bell, alors qu’il offrait la troisième mouture de «Noir et blanc» aux côtés de son complice Marc Hervieux.

Non seulement improvise-t-il, comme à son habitude, une grande partie de son spectacle sur demande sur une scène qu’il a foulé plus d’une quarantaine de fois, et où il s’est même fracturé le coude en 2005, mais arrive-t-il aussi à s’adjoindre 3 117 choristes. Et ce, à peine quatre mois après en avoir réuni 2321 au même endroit.

Il faut dire qu’il s’y connaît en matière de chorales. Ses innombrables contributions, que ce soit le défunt festival Mondial Choral de Laval ou les émissions de jeunes talents, dont les plus récentes «Virtuose» et «Crescendo», en font foi.

Une demi-lune en rotation

Une demi-lune d’environ 250 chanteurs en rotation était disposée à l’arrière-scène, alors que les autres, arborant tous un chandail blanc, étaient installés de part et autre dans les gradins au moment où les comparses ont débarqué dans une bonne humeur contagieuse.

Sans la magnifier, on ne peut ignorer la puissance qui nous parcourt l’échine lorsque le chœur entonne à l’unisson «Livin’ On a Prayer» de Jon Bon Jovi, «Carmina Burana» ou encore «Piano Man».

Le numéro à deux pianos qui a en quelque sorte fait la marque de commerce de Gregory a plutôt donné lieu à un moment à trois claviers, récompensé d’une ovation.

Au nombre des surprises, Sylvain Cossette est sorti de sa sabbatique pour venir pousser la note sur «Que je t’aime» de Johnny Hallyday après un segment en forme de clin d’œil aux Trois Ténors, Placido Domingo, José Carrerras et Luciano Pavarotti.

Elle dit oui!

Comme rien n’était fait à moitié ici, Marc Hervieux ne pouvait tomber sur meilleur moment pour faire la grande demande en mariage, à genoux, à sa compagne des vingt dernières années et mère de ses trois filles, Caroline Rhault. Elle a dit oui sur la musique de «Somebody To Love» de Queen et une foule debout pour les applaudir.

Insatiable, Gregory Charles, qui a interprété plus de 11 000 chansons depuis le début de l’aventure en 2002, mettra la barre encore plus haute, puisqu’il rappliquera avec une nouvelle mouture – «Noël en noir et blanc» – le 26 novembre prochain, épaulé cette fois de pas moins de 4000 chanteurs pour entonner des cantiques et autres airs du temps des Fêtes.