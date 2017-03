Reprise des négociations chez ArcelorMittal

Les négociations vont reprendre lundi entre le syndicat des Métallos et la direction de la minière ArcelorMittal.

Les 2000 travailleurs de la mine du Mont-Wright et de Port-Cartier négocient actuellement le renouvellement de leur convention collective.

Cette reprise des négociations entre les deux parties survient près d'une semaine après le vote massif des syndiqués en faveur d'un mandat de grève à déclencher au moment opportun.

Le président du syndicat, Nicolas Lapierre, entrevoit avec optimisme le retour à la table des négociations.

«On est très enthousiastes. C’est ce qu’on souhaitait aussi être rappelés à la table de négociation. C’est certain que le vote de grève qu’on a fait avec nos 2000 travailleurs visait ultimement à faire débloquer les négociations. Quand on a quitté la table, on a été très clairs avec l’employeur: les demandes de concession devaient disparaître.»

M. Lapierre a notamment souligné que l’employeur voulait des modifications dans les mouvements dans la main-d’œuvre entre les unités syndicales, qu’il «avait une volonté de jouer avec les horaires de travail, et d’avoir encore une fois toute la latitude pour déplacer les travailleurs où ils veulent et quand ils veulent».

«L’employeur était en train d’enlever toutes les limitations aux droits de gérance qu’on avait négociées il y a 50 ans», a-t-il affirmé.