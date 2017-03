Se séparer... mais par où commencer?

Une jeune mère de famille de Trois-Rivières vit séparée du père de sa fille depuis maintenant un an.

Changements d'adresse déficients, documents manquants, délais non respectés; la liste des erreurs qu'elle a commises lors de cette séparation est longue. «Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ne pas savoir un renseignement que personne ne t'a donné», a déploré celle qui se retrouve aujourd'hui avec presque rien.

La jeune femme estime payer pour son manque de connaissance en fiscalité et pour avoir cru que les différents paliers de gouvernement se parlaient entre eux. «C'est une sorte de schéma où tout le monde est relié, mais ne l'est pas, où tout le monde se parle, mais ne se parle pas, où tout le monde est au courant, mais ne l'est pas», a souligné la jeune mère.

Mais comment faire pour ne pas tomber dans le même piège, surtout devant une machine gouvernementale complexe? «C'est épouvantable!, a dit Guy Plourde, représentant en épargne collective. Beaucoup ne savent pas par où commencer. La règle de base, c'est qu'il faut que les gens soient séparés pendant 91 jours avant de commencer à faire une démarche pour obtenir la prestation fiscale, le soutien des enfants, le crédit de solidarité et la TPS.»

La première chose à faire en cas de séparation, c’est de consulter un professionnel qui, bien souvent, ne chargera pas pour ses conseils. «Ils donnent de bons conseils. Ils vont la référer, l'aiguiller et probablement remplir les documents et les envoyer à la place de la cliente», a précisé M. Plourde.