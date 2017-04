123 000 employés provinciaux gagnent au moins 100 000 $ en Ontario

Le gouvernement de l’Ontario a révélé, vendredi, que plus de 123 000 employés du secteur public ont reçu 100 000 $ et plus en salaire au cours de la dernière année.

Il s’agit d’un bond de 6,9 % du nombre de fonctionnaires à se retrouver dans la «Sunshine List», le surnom donné au groupe des employés gagnants plus de 100 000 $. À titre de comparaison, en 2012, 88 400 employés du gouvernement ontarien figuraient dans ce groupe. Leur nombre a donc augmenté de 49,3 % en cinq ans.

Plus exclusif, le club des fonctionnaires gagnants plus de 500 000 $ compte désormais 53 employés. La majorité de ces employés sont des dirigeants et cadres d’organismes, entreprises parapubliques et institutions de l’Ontario, bien que l’on retrouve aussi trois radiologistes dans le groupe.

L’employé le mieux payé du gouvernement est Jeffrey Lyash, le PDG d’Ontario Power Generation, qui a reçu 1,16 million $ pour ses services en 2016. Le seul autre millionnaire du groupe est William Moriarty, ancien PDG de la société de gestion d’actifs de l’Université de Toronto, qui a reçu 1,05 million $.

En comparaison, la première ministre de la province, Kathleen Wynne, a reçu un peu moins de 208 974 $ en salaire.

La croissance du groupe des 100 000 $ inquiète Christine Van Geyn, directrice de la branche ontarienne de la Fédération canadienne des contribuables. «Les salaires et rémunérations des employés gouvernementaux représentent la part la plus importante du budget du gouvernement. Ils ne peuvent pas continuer à le faire grossir à cette vitesse», a dénoncé Mme Van Geyn, en entrevue avec le «Toronto Star».

Depuis l'adoption de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, les noms des employés du secteur public ontarien qui ont touché un traitement de 100 000 $ ou plus sont rendus publics chaque année. Cette loi vise à assurer «un mode d'administration publique plus transparent et davantage responsable».