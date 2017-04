Alec Baldwin a failli mourir d’une overdose

L’acteur américain Alec Baldwin revient de loin. Comme il le raconte dans son livre, Nevertheless, qui sort mardi aux États-Unis, il a failli mourir d’une overdose lorsqu’il avait une vingtaine d’années. Il révèle qu’il s’est tourné vers la drogue et l’alcool pour masquer certaines douleurs, et qu’il en est devenu accro.

«Je suis devenu sobre lorsque j’ai fêté mes 27 ans. Ces deux années passées à être un consommateur de drogues quotidien, et en tant qu’alcoolique, c’était une période difficile. Il y avait beaucoup de douleur, vraiment», a-t-il confié sur le plateau de Good Morning America, qui a diffusé un extrait de l’émission de lundi.

Dans ses mémoires, Alec Baldwin ne fait pas l’impasse sur cette période sombre de sa vie, mais ajoute qu’il n’a jamais perdu espoir qu’un futur meilleur était possible. Pour lui, c’est ce qu’il l’a sauvé.

«Je pense que je fais partie des chanceux qui arrivent à rester sobres, et je pense que j’y serais arrivé quoi qu’il arrive. (...) Mais je suis content d’y être arrivé à ce moment-là parce qu’il n’est pas facile de devenir sobre quand on est jeune», a-t-il ajouté.