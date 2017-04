«Émotivement, ç'a été de grosses montagnes russes» - Éric Paulhus

Il est l’incisif Kevin de la comédie dramatique «Lâcher prise», un rôle qui a été difficile à obtenir. Il a aussi participé à la comédie burlesque «Madame Lebrun». Administrateur d’une compagnie de théâtre et partenaire d’un café verdunois, Éric Paulhus apprécie être polyvalent en entretient une passion pour le théâtre.

Dans «Lâcher prise», entendre un duel de réparties entre Kevin, l’amoureux d’Éric (Simon Lacroix), et la matriarche, Madeleine (Sylvie Léonard), est devenu un des bonheurs de l’hiver 2017.

Éric Paulhus explique: «À la base, c’est bien écrit. Je connaissais Sylvie Léonard de vue et dans son rôle de Madeleine, elle est agressive envers moi. Dès que nous avons commencé, une complicité naturelle s’est installée. Au point qu’on jouait à se haïr... entre les enregistrements.»

Avec son amoureux, Éric, il y a aussi une complémentarité: «On se comprenait comme si on avait eu des années de complicité.»

Précisons que le comédien a 16 ans d’expérience, notamment au théâtre. Il est surtout connu du public de moins de 25 ans pour ses rôles dans «Virginie» comme élève, dans «Une grenade avec ça» et dans «Les Argonautes» avec l’androïde Ro-Main, qui lui a valu trois Gémeaux.

Un processus long et difficile

Éric Paulhus ne cache pas qu’il a vécu un processus long et difficile avant d’obtenir le rôle de Kevin.

«Je connais Sophie Cadieux depuis 18 ans, et c’est elle qui a parlé de moi après qu’il y a eu plusieurs auditions. Ils avaient exploré plusieurs personnalités pour Kevin, sans succès. Donc, j’ai fait partie d’une xième vague d’auditions. Il fallait convaincre le réalisateur, les producteurs et le diffuseur. Pour eux, j’étais un inconnu. Quelqu’un d’autre de connu a été choisi, puis ils m’ont rappelé pour venir à la lecture d’équipe, le lendemain. J’ai cru que je n’avais pas vraiment le rôle, même quand le tournage a débuté. Émotivement, ç’a été de grosses montagnes russes. L’obtenir a été comme gagner à la loto.»

Éric ajoute que Sophie Cadieux a fait office d’ange gardien. «Malgré tout ce qu’elle avait à jouer, elle était là pour moi et ça me mettait en confiance.»

À noter qu’ICI Radio-Canada télé présentera une deuxième saison.

«Madame Lebrun» devant public

Dans «Madame Lebrun», diffusée à Super Écran, Éric interprète Patrice, un gai en couple avec fiston Gaétan (Éric Bernier).

«J’ai réfléchi au risque d’être identifié à un type de personnage, mais ils sont différents. Faire partie de la grosse équipe de René Richard Cyr est extraordinaire. Jouer devant un public, pour les deux répétitions et l’enregistrement de l’émission, apporte une ambiance particulière!»

«Madame Lebrun» est une adaptation d’une série anglaise. Il ne serait pas étonnant que de nouveaux textes, canadiens cette fois, soient écrits pour que l’aventure soit poursuivie en 2018.

Par ailleurs, Éric, qui raffole du droit, rêve de jouer un jour un personnage de policier ou d’avocat...

«Pour ses 15 ans, on joue gros!»

Il y a 15 ans, Éric Paulhus et ses amis de théâtre ont fondé une troupe appelée le Théâtre de la banquette arrière. Ayant étudié en administration au cégep, Éric Paulhus s’est chargé de l’administration, et souvent de la comptabilité, en plus de contribuer à préparer une pièce par année.

«Je suis à l’aise avec les chiffres. Nous tenons notre aventure à bout de bras. Pour fêter le 15e anniversaire et récolter des fonds, nous organisons un gros party-bénéfice le 5 mai, au Centre des sciences, dans le Vieux-Montréal. On joue gros! L’organisation, c’est mon bébé, car le travail de comédien est tellement abstrait que j’éprouve le besoin de construire quelque chose de concret.»

C’est aussi pourquoi Éric s’implique avec des amis dans le café Station W, sur la rue Wellington, à Verdun.

«Comme partenaire, j’y vais trois fois par semaine. J’ai aidé à construire les meubles et je donne un coup de main. Côtoyer des gens hors du milieu culturel et vivre d’autres expériences enrichissent l’acteur...»

De plus, Éric est un fervent cycliste.