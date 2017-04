EXCLUSIF | Les Québécois en colère contre Bombardier, révèle un sondage

Les Québécois sont presque unanimement contre la décision de Bombardier de distribuer de généreux bonus à ses dirigeants, à tel point qu’ils regrettent le 1,3 milliard versé en subventions par le gouvernement Couillard.

Un sondage Léger-TVA Nouvelles-«Le Journal de Montréal» révèle un rare consensus parmi la population québécoise. Une écrasante majorité (93%) se dit contre la décision de Bombardier de gonfler de 48% la rémunération de ses hauts dirigeants, malgré les milliers de mises à pied et l’octroi d’importantes aides gouvernementales.

TVA NOUVELLES

«C’est le plus haut taux de désaccord jamais mesuré dans nos sondages express. Les jeunes, les vieux, les anglophones, les francophones... la population est quasi unanime sur cette question», conclut le sondeur Jean-Marc Léger.

Le sondage montre aussi que les contribuables ne partagent pas l’avis du premier ministre Philippe Couillard, qui croit que ce cadeau pour la haute direction «est une question qui regarde l’entreprise et ses actionnaires.»

TVA NOUVELLES

Les subventions provinciales de plus d’un milliard de dollars injectées dans le fleuron québécois devraient même être «réévaluées» à la lumière de ces informations, estiment les répondants.

TVA NOUVELLES

Réputation

La confiance des Québécois envers la multinationale de l’aéronautique a chuté radicalement en deux mois à peine.

TVA NOUVELLES

Le sondage Léger-TVA Nouvelles-«Le Journal de Montréal» indique une baisse de 23 points de l’opinion favorable envers Bombardier par rapport à sa dernière mesure, en février 2017.

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

«Cela va heurter la réputation de Bombardier pendant longtemps s’ils ne réagissent pas rapidement», commente Jean-Marc Léger.

Surtout que de l’avis populaire, le redressement et la hausse de l’action en bourse ne justifient en rien une telle hausse de rémunération. Six grands patrons devaient se partager près de 43 millions de dollars canadiens pour l’exercice 2016, dont 12,5 millions pour le président et chef de la direction Alain Bellemare à lui seul.

TVA NOUVELLES

Une manifestation contre cette opulente rémunération est d’ailleurs prévue sur l’heure du midi, dimanche, devant les bureaux de Bombardier à Montréal.

Renonciation

Pour réparer les pots cassés, 9 répondants sur 10 croient que les dirigeants de Bombardier devraient renoncer aux millions qui leur sont offerts, comme l’a déjà annoncé Pierre Beaudoin, le président du conseil d’administration de la compagnie. Les cinq autres grands patrons de l’entreprise ne l’ont toujours pas suivi sur cette voie.