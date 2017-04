Hausses de salaire chez Bombardier: les internautes scandalisés

Faisant écho aux résultats du sondage exclusif Léger-TVA Nouvelles-« Le Journal de Montréal», les internautes de notre page Facebook ont exprimé leur colère à l’endroit de Bombardier, qui a accordé une hausse salariale de 48 % à six de ses hauts dirigeants.

«Ce qui surprend le plus ici c'est que des gens aussi "intelligents et performants" , n'aient même pas "osé" penser que cela serait une mauvaise décision dans le contexte actuel, s’exprime Marcel Gaumont. Cela en dit long sur leur intelligence et leurs qualités de dirigeants.»

«J'espère que les Québécois sont plus qu'en colère, s’exclame Johanne Savard. Ça n'a aucun sens que les dirigeants d'une compagnie se fassent payer des bonus à même les subventions gouvernementales. Qu'ils nous les remettent, ça va aider à payer l'autre gaffe de l'autoroute 13. Aberrant, le monde dans lequel ont vit.»

«Quand tu vois un tel sourire des dirigeants de Bombardier ,ils en ont passé une bonne aux Québécois, ajoute Lisette Bélanger. C' est une vraie honte. Ils devraient le comprendre. Avec cette gaffe, je prédis qu'ils vont vendre moins d'avions, car le monde entier est au courant.»

«Si j'étais à la place des dirigeants de Bombardier, je ferais très attention aux répercussions de cette hausse scandaleuse de leur salaire, avertit Bernard Drolet. La colère des Québécois pourrait amener une diminution des ventes d'autres produits de cette compagnie comme les motoneiges et motos à 3 roues.»

«En colère, c'est pas assez fort et pas seulement contre Bombardier, mais Couillard aussi, soutient Nicole Pierre Frenette. Augmentation selon le rendement mon oeil. S'ils ne profitaient pas systématiquement des citoyens, ils seraient probablement en faillite présentement. On aime bien garder nos fleurons ici, malheureusement on n’est pas sur place pour empêcher ce genre d'entente.»

«Je ne sais pas comment ils font pour dormir et avoir la conscience libre, critique Josée Dion. Nous avons donné un milliard pour aider cette compagnie et voilà qu'ils osent se prendre une toute petite augmentation, bravo champion.»