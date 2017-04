«Je n'avais aucune attente» - Yan England

Depuis la sortie de son premier long métrage, «1:54», en octobre dernier, Yan England cumule les succès autour du monde. Son film est demandé partout, et l’artiste est d’ailleurs actuellement en France pour une tournée d’avant-premières dans l’Hexagone.

Après avoir écrit et réalisé deux courts-métrages, Yan England a écrit le scénario de son premier long métrage, «1:54», en plus d’en signer la réalisation. Sans que ce soit prévu, ce film va lui avoir fait faire le tour du monde.

«J’arrive d’Australie où je suis allé présenter le film à Sydney, nous a récemment confié Yan England. Auparavant, j’ai fait des présentations en Californie, à Vancouver, à Victoria et à Toronto. Et je serai en France pendant trois semaines. On va y faire une grande tournée d’avant-premières. En plus, je pars tout seul, sans les comédiens, et vu que les Français ne me connaissent pas, ça va être toute une expérience.»

Le film traite d’un sujet douloureux, l’intimidation à l’école, qui est un problème malheureusement très commun chez les jeunes.

«Ce qui est intéressant, c’est de voir que les réactions à la suite de la diffusion du film sont partout les mêmes. Peu importe la langue, peu importe la culture, ce sont les mêmes choses que j’entends. Tristement, c’est la même réalité que vivent les jeunes n’importe où dans le monde. Ce que les personnages vivent dans le film, ils le vivent aussi d’une manière ou d’une autre. C’est très intéressant toutes les conversations que je peux avoir avec tout le monde après les projections.»

Un succès inespéré

Le public a été au rendez-vous pour le film, lors de sa sortie au Québec, et il a reçu des prix à l’étranger, notamment au Festival du film d’Angoulême, en France, où «1:54» a reçu le prix du meilleur film et Antoine Olivier Pilon celui du meilleur comédien.

«On a eu de belles critiques dans les médias français, comme ¨Le Figaro¨ ou ¨Paris Match¨ qui ont été dithyrambiques. Ça nous a offert une belle vitrine.»

Le succès du film a surpris Yan England, qui ne s’attendait pas à un tel engouement.

«Le premier court-métrage que j’ai écrit, dont le rôle principal était joué par Émile Mailhiot, a connu une belle vie dans plusieurs festivals à travers le monde. Je me suis ensuite remis au travail pour faire ¨Henry¨, qui a fait un beau chemin dans les festivals jusqu’aux Oscars, et dont la vie continue aujourd’hui. C’est fabuleux! Avec ¨1:54¨, je repartais une nouvelle fois de zéro. Je n’avais aucune attente. D’ailleurs, je n’ai jamais d’attente sur quoi que ce soit, car sinon je risque d’être déçu.»

Seul bémol, Yan England fera le voyage en France seul, sans sa copine, Constance. «Je pars tout seul, car ce serait trop compliqué, vu que je vais changer de ville tout le temps. Avec ma copine, chacun fait son boulot de son côté.»

Yan England a également commencé à travailler sur un nouveau projet. «Je suis déjà à l’écriture d’un nouveau film, j’ai plein d’idées dans la tête. Et je poursuis aussi ma carrière de comédien. J’ai décroché un rôle dans une série, mais ça n’a pas été annoncé pour le moment. Il y a de beaux projets qui s’en viennent pour moi.»