Le président de Tim Hortons s’excuse auprès de ses franchisés

Confronté par une association de franchisés inquiets pour l’avenir de leurs cafés, le président de Tim Hortons, Elias Diaz Sese, s’est excusé et a promis de rectifier le tir, a révélé le «Globe and Mail», samedi.

Lors d'une téléconférence la semaine dernière avec des franchisés, M. Diaz Sese a promis des «actions immédiates» pour rétablir la situation. «Nous n’avons peut-être pas écouté suffisamment. Sachez que ce n’était pas notre intention. Et je suis sincèrement désolé pour ça», a affirmé l’homme d’affaires, selon ce que rapporte le quotidien torontois.

Le président a, notamment, promis d’embaucher du personnel au siège social pour aider les franchisés, de mettre fin à la promotion proposant un sandwich et un accompagnement au choix à 5,99 $, qui n’est pas profitable pour les franchisés, et de réduire le coût imposé par la maison-mère pour les fournitures, comme la nourriture et les tasses en carton.

Le mécontentement des franchisés a grimpé en flèche depuis l’acquisition de Tim Hortons par le fonds d’investissement brésilien 3G Capital. La chaîne canadienne et la chaîne Burger King ont été réunies pour former Restaurant Brand International. L’entreprise a aussi acquis la chaîne Popeyes en février dernier.

Dans une lettre obtenue par le quotidien torontois il y a deux semaines, l’Association des franchisés du Grand Nord avait soutenu que la marque Tim Hortons «est en train de se faire détruire» par de coupes budgétaires draconiennes.

Selon eux, l’utilisation imposée de produits de moins bonne qualité nuit à l’image de la marque. L’utilisation de fournitures de moins bonne qualité, qui brisent plus facilement, impose également des surcoûts aux franchisés, ont-ils déploré.