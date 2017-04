Le public pourra rendre un dernier hommage à Janine Sutto

La comédienne Janine Sutto, qui s’est éteinte mardi à l’âge de 95 ans, sera exposée en chapelle ardente, le dimanche 9 avril, avant ses funérailles.

Le grand public est invité à rendre un dernier hommage à cette grande dame de théâtre,dans le hall d’honneur de l'hôtel de ville de Montréal, entre 10 h à 18 h.

Les funérailles officielles auront lieu à l'église Saint-Germain d'Outremont, le lundi 10 avril à 14 h. Elles seront suivies d’une cérémonie hommage organisée au Théâtre du Nouveau Monde et réservée à la famille, aux amis ainsi qu’aux dignitaires.

Malgré la déception de nombreux admirateurs qui souhaitaient que Janine Sutto obtienne des funérailles nationales, le gouvernement du Québec avait annoncé, plus tôt dans la semaine, que la comédienne n’en bénéficierait pas. Pour se qualifier à une telle distinction, une personnalité publique doit notamment avoir eu une carrière dont le rayonnement a été international. Au cours des dernières années, Jean Béliveau, Jacques Parizeau, René Angélil ou encore Claire Casgrain ont eu droit à des obsèques nationales.

Née en France en 1921, arrivée avec ses parents et son frère au Québec en 1930, Janine Sutto est devenue, au fil d’une carrière de plus de 70 ans, l’une des plus grandes comédiennes de la francophonie.

Elle a marqué le paysage culturel québécois pour ses rôles campés, autant sur les planches qu’à la radio, au cinéma et à la télévision.

Celle qui a été nommée Officier de l’Ordre du Canada en 1986 et Chevalier de l’Ordre national du Québec en 1998 a aussi reçu en 2014, le plus grand honneur dans les arts au pays : le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique. En 2015, elle devient la première femme à obtenir le titre de Citoyenne d’honneur de la Ville de Montréal.