«L'écriture, c'est un peu se mettre à nu» - Sylvie Drapeau

Alors qu’elle vient de jouer dans «La cantatrice chauve» de Ionesco et qu’elle se glisse tout juste dans les habits de Frosine dans «L’avare» de Molière, Sylvie Drapeau sort son second roman, «Le ciel». Passionnée des mots, elle nous offre une oeuvre d’une grande douceur, une lettre d’amour à une mère.

Sylvie, «Le ciel» sort deux ans après «Le fleuve», votre premier roman...

Oui. Ce sont deux livres autonomes, mais c’est encore ma narratrice, aujourd’hui âgée de 20 ans, qui parle. Au départ, j’ai écrit «Le fleuve» en pensant faire quatre chapitres assez denses. C’était un peu ambitieux! (rires) J’ai préféré faire un premier livre plus travaillé. J’ai réécrit ce premier chapitre pendant deux ans. Ce sont tous les deux des poids plumes! (rires) Mais mon but est de faire une tétralogie. Les deux autres s’en viennent.

Comment l’écriture est-elle venue à vous?

J’ai toujours su qu’un jour j’écrirais sur la noyade de mon frère et sur le choc d’avoir été obligée de lui faire mes adieux... Ça m’a demandé du courage; l’écriture, c’est un peu se mettre à nu. Mais ce n’est pas autobiographique pour autant. Certains souvenirs, les émotions ressenties sont là, mais j’ai aussi greffé beaucoup d’autres choses. Par exemple, dans le premier roman, on suit la meute des enfants alors que la narratrice a cinq ans. On découvre et on côtoie beaucoup cette fratrie qui ressemble à la mienne, mais les liens qui les unissent, je les ai inventés afin de donner des mots à une petite fille qui n’en avait pas beaucoup. Par contre, ¨Le ciel¨ est consacré à la mère et à la découverte amoureuse.

Que vouliez-vous explorer dans celui-ci?

Je voulais parler des troubles de la jeunesse. C’est troublant d’avoir 20 ans! Ça n’a rien de facile. On a tous cette épreuve à traverser: les premiers émois, les débordements, les inquiétudes. On se cherche terriblement et on affronte ses parents. Mon personnage se cherche, tente de forger sa personnalité, mais il cherche aussi à faire la paix avec la place que sa mère occupe dans sa vie. C’est à l’approche de la mort de sa mère que la narratrice découvre une autre femme. Elle en veut à sa mère qui l’a laissée déboussolée à sa mort et qui l’a forcée ainsi à grandir plus vite. C’est le moment où elle apprend qu’il faut accepter les autres comme ils sont. Les gens font ce qu’ils peuvent. C’est un festival d’humilité quand on devient maman. On est loin d’être parfaite.

Pourquoi ce titre, «Le ciel»?

Parce que dans cette histoire il y a plusieurs ciels. Celui de la mère, extrêmement religieuse. Il y a le septième ciel, celui de l’amour que la narratrice découvre. Et puis, il y a son rêve de s’envoler, de liberté. L’espace, l’infini... Dans chaque livre, je m’adresse aux morts. C’est mon inspiration. Et ce sera aussi le cas dans les deux prochains romans. Mais les titres de mes livres vont au-delà...

Que souhaitez-vous que vos lecteurs retirent de cette lecture?

J’espère leur donner envie d’aimer l’imperfection et d’accepter l’amour des autres tel qu’il est, sans attentes. Les gens aiment «à leur mesure», et c’est ce qui est beau. Il faut leur en être reconnaissant. Ça me rend fébrile, comme si c’était le premier livre; je me sens encore novice en écriture. Mais ce n’est que du bonheur!

«Le ciel» est en librairie. On pourra voir Sylvie Drapeau jusqu’au 8 avril dans la pièce «L’avare», de Molière, présentée au Théâtre Denise-Pelletier.