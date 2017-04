Lock-out au centre de distribution Multi-Marques de Canada Bread

Canada Bread a décrété un lock-out au centre de distribution de Laval de sa division Multi-Marques, jugeant que les négociations stagnaient avec le syndicat des travailleurs de cette unité en vue d’une nouvelle convention collective.

Le lock-out a pris effet à minuit ce samedi.

«Des progrès ont été réalisés, mais nous sommes très déçus de constater que les pourparlers stagnent au sujet de questions de première importance pour la viabilité à long terme du centre de distribution», a expliqué la compagnie dans un communiqué de presse, samedi.

«La convention collective actuelle ne tient pas adéquatement compte des besoins de nos clients et n'accorde pas à l'entreprise suffisamment de souplesse pour gérer efficacement le centre de distribution.»

La Boulangerie Canada Bread, qui appartient au groupe mexicain Bimbo depuis 2014, a précisé, en annonçant sa mesure, que son équipe de négociation «a tout mis en œuvre pour éviter un conflit de travail, et il ne s'agit pas d'une décision prise à la légère».

Quelque 120 personnes travaillent au centre de distribution Multi-Marques. Elles sont membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de distribution Multi-Marques (Laval) affilié à la CSN.

Le syndicat n’a pas mis de temps à réagir. Également par voie de communiqué, samedi, il a affirmé que les employés du centre de distribution ont été «mis sauvagement en lock-out [...] sans autres formalités» quelques minutes seulement avant l’entrée en vigueur du lock-out.

Selon le syndicat, cette décision de l’employeur «est totalement injustifiée, les négociations se déroulant relativement bien jusqu'à la toute dernière minute précédant le lock-out».

«Au cœur des demandes syndicales figurent entre autres la flexibilité et les horaires de travail, la sécurité d'emploi pour la trentaine de salarié-es à temps partiel, le régime de retraite, l'assurance collective ainsi que les salaires», a précisé le syndicat, samedi, ajoutant qu’il appelle l’entreprise à mettre fin au lock-out et à reprendre les négociations immédiatement.

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu à l’intention des membres en début de semaine afin de «faire le point et décider des actions à prendre».

Canada Bread a assuré que «le lock-out ne nuira pas aux livraisons de pains à nos clients».

L’entreprise emploie plus de 4200 personnes au Canada qui travaillent dans 18 usines et 19 centres de distribution. Elle offre des marques comme Dempster's, Villaggio, POM, Bon Matin, Ben's, McGavins et Vachon.