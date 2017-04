Première sortie publique de Marie-Mai depuis son accouchement

Heureuse, radieuse, Marie-Mai, qui a donné naissance à sa fille Gisèle le 15 février dernier, effectuait sa première sortie publique ce matin lors du tapis bleu de la projection du film pour enfants les «Schtroumpfs» pour lequel elle a participé au doublage pour la seconde fois.

«Ça va tellement bien, je ne pourrais pas être plus fière de retrouver le public, ça fait longtemps que je ne l’avais pas vu. J’avais hâte de retrouver les gens. C’est vraiment très cool», a dit Marie-Mai, le sourire aux lèvres en entrevue à TVA Nouvelles.

La chanteuse de 32 ans, qui mène sa carrière tambour battant, a pris un long moment d’arrêt dont elle avait besoin.

«J’ai l’impression de sortir de ma tanière en ce moment. Ça fait des mois que j’étais dans la forêt dans un chalet. J’avais besoin de cette pause-là, de me retrouver dans mon cocon avec ma famille, mais c’est sûr que j’avais hâte de retrouver le public et de retourner au travail», nuance-t-elle.

Ce matin, lors de la première du film les «Schtroumpfs», ses fans lui ont fait un bel accueil et dit qu’ils se sont ennuyés d’elle. «Moi aussi, je me suis ennuyée d’eux. C’est une des premières fois que je pars aussi longtemps et que je prends une pause des réseaux sociaux.»

Le troisième film d’animation les «Schtroumpfs» a une signification particulière pour la jeune maman. «J’ai commencé à doubler pendant que j’étais enceinte, j’incarnais la Schtroumpfette avec ma grosse bedaine, j’étais presque à neuf mois. Et j’ai terminé le film après avoir accouché. J’avais ma fille avec moi, j’allaitais entre les prises. C’est sûr que c’est le premier film que ma fille va voir», formule Marie-Mai.