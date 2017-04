Retraite, voyages, rénos et cadeaux pour les soeurs Daigneault

Les bureaux de Loto-Québec ont accueilli de nouveaux millionnaires qui ont beaucoup d’idées pour se gâter. Les sœurs Daigneault n’ont pas sabré le champagne quand elles ont appris qu’elles se partageaient 1 million $, elles sont sorties en pyjama s’acheter des cafés au Tim Hortons pour célébrer.

«Fernande, on est riches, on a gagné le million!» lui a crié au téléphone sa sœur aînée Émérentienne Daigneault quand elle a vu que les six chiffres à l’écran étaient les mêmes que sur son billet.

Elles venaient de gagner l’un des 20 gros lots de la nouvelle loterie Ultime de Loto-Québec, dont le billet coûte 100 $.

Les six sœurs de la Montérégie, ainsi que trois nièces et un neveu, avaient acheté le billet ensemble. Les gagnants remportaient ainsi 100 000 $ chacun.

Jeudi soir, les sœurs se sont réunies autour d’un café chez Émérentienne Daigneault pour fêter leur gros magot.

«Mon mari, lui, faisait une crise de cœur à côté de nous, car il avait acheté un billet dans un autre groupe qui n’a rien gagné», ricane la femme de 71 ans.

Va-t-elle lui faire un cadeau quand même? «Il va falloir qu’il soit bien gentil», répond-elle avec un large sourire.

Pas de folies

«On n’a pas dormi de la nuit. Tant que je n’avais pas le chèque dans mes mains, je n’étais pas sûre d’y croire», soutient Nicole Daigneault, âgée de 57 ans.

Ses sœurs et elle n’entendent pas faire de folies avec leur gros lot, juste se faire plaisir et garder un coussin pour la retraite.

«Nouveau set de salon» pour une, «nouveau set de cuisine» pour l’autre.

«J’ai une auto vieille de 10 ans, mais je ne la changerai pas, elle roule bien», lance Fernande Daigneault. Par contre, à 65 ans, cette préposée aux bénéficiaires pourrait décider de remiser son uniforme bientôt.

Disney World et Nintendo

Déjà, le fils de Michel Primeau lui a demandé la nouvelle console Nintendo Switch quand il a su que son père, le seul homme du groupe de 10, marié à l’une des nièces des sœurs Daigneault, avait mis la main sur 100 000 $.

«Mes filles étaient contentes quand je leur ai dit qu’on allait retourner à Disney World», ajoute de son côté Martine Brunet, la fille de Nicole Daigneault.

La jeune mère de deux fillettes a récemment fait l’achat d’une ferme de 200 brebis pour réaliser son rêve de devenir éleveuse d’agneaux.

Son 100 000 $ lui servira aussi de coussin si jamais les temps sont plus durs pour cette nouvelle fermière.

«Samedi tous les jours»

«À partir de maintenant, c’est samedi tous les jours!» s’exclame Yves Renaud, de Québec.

Quand il a vu qu’il avait gagné 1 million $, il a appelé son patron pour lui dire qu’il allait rentrer plus tard le lendemain et qu’ensuite, il ne rentrerait plus.

Après 38 ans à travailler dans la construction, il espérait prendre sa retraite bientôt, mais il repoussait toujours la date, pour payer les études de ses enfants.

Maintenant millionnaire, il va en profiter pour passer du temps avec eux.

Premier gros lot en 35 ans

Marc Moranville s’achète un billet du Lotto 6/49 chaque semaine depuis 35 ans, mais il n’avait jamais gagné que 80 $, une fois.

La patience de ce policier à la retraite aura été payante, puisqu’il a finalement mis la main sur 1 million $.

«Je ne le réalise pas encore, même avec le chèque dans mes mains», dit l’homme de 69 ans. Il a regardé son numéro 10 fois sur internet avant de se rendre au Provigo près de chez lui pour s’assurer qu’il était bien l’un des gagnants.

Il compte bien gâter son fils, sa fille ainsi que ses deux petits-fils avec son argent. «À mon âge, je n’aurai pas le temps de dépenser tout ça», rigole-t-il.

Il ne croyait pas sa femme

André Dionne, de Québec, ne croyait tout simplement pas sa femme quand elle lui a annoncé qu’ils étaient millionnaires.

«Je me disais qu’elle devait se tromper», reconnaît l’homme qui avait choisi de regarder à la télé le match du Canadien et non l’annonce des gagnants, tellement il pensait rester les mains vides.

Le couple pense maintenant à s’offrir un voyage au Portugal pour profiter de sa nouvelle fortune.

Célibataires millionnaires

Ils n’ont pas tous encore trouvé l’amour, mais ils sont maintenant plus riches de 100 000 $. Ces 10 célibataires se sont connus il y a un an sur Facebook et faisaient des activités ensemble. Ils ont tous embarqué quand l’un d’eux a proposé d’acheter un billet de loterie. Dans un message parsemé de sacres, de points d’exclamation et d’émojis, celle qui leur a annoncé la bonne nouvelle n’a d’abord pas été crue, ses amis pensant qu’il s’agissait d’un poisson d’avril.