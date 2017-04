Trudeau a toujours l’appui de plus de la moitié des Canadiens

Bien que sa cote de popularité s’effrite, le premier ministre du Canada peut toujours compter sur l’appui de plus de la moitié des Canadiens, montre un sondage Ipsos–Global News publié samedi.

Selon le coup de sonde, 54 % de la population continue à soutenir les politiques de Justin Trudeau, en baisse vis-à-vis du taux d’approbation de 61 % qu’a obtenu le gouvernement libéral en début d’année.

Au Québec, le taux d’approbation grimpe à 59 %, à égalité avec l’Ontario et deux points sous la province la plus «libérale», la Colombie-Britannique. À l’opposé du spectre, les Albertains appuient le gouvernement Trudeau dans une proportion de 35 %.

Pas moins de 39 % des répondants ont affirmé qu’ils voteraient pour le parti libéral, tandis que les conservateurs récolteraient 32 % des voix. Le Nouveau Parti démocratique serait relégué au troisième rang, avec 20 % du scrutin.

Ces résultats sont presque identiques à ceux exprimés lors du scrutin d’octobre 2015.

«Avec tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années, on pourrait croire que les choses auraient changé, mais ce n’est pas le cas», s’est étonné le PDG d’Ipsos, Darrell Bricker, en analysant les données pour Global News.