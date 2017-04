Un incendie endommage lourdement une résidence à Longueuil

Un incendie a lourdement endommagé une résidence, située à Longueuil, dans la nuit de vendredi à samedi.

C’est vers 4 h que les pompiers ont été appelés pour se rendre sur la rue Joliette, en raison d’un incendie dans une résidence. Fort heureusement, les occupants n’étaient pas présents lors du sinistre et personne n’a été blessé.

Le logement qui a subi de lourds dommages est «considéré comme une perte totale», a indiqué Mario Martin, porte-parole du Service des incendies de la ville de Longueuil. L’incendie, dont on ignore les causes, a mobilisé une trentaine de pompiers et a pu être maîtrisé tôt samedi matin.