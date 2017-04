Artiste et album de l’année pour Leonard Cohen

Leonard Cohen s’est mérité le prix d’album de l’année, lors de la 46e cérémonie des prix Juno, dimanche, en direct d’Ottawa, pour «You Want It Darker», son dernier disque sorti quelques semaines seulement avant son décès.

Adam Cohen et son fils Cassius sont montés sur scène pour chercher le trophée lors de cette soirée qui récompense l'excellence musicale au pays. «Mon père a dit qu'il voyait un Juno dans mon futur. Bien sûr, c'était le sien. Et même s'il était acclamé à travers le monde, il me rappelait toujours qu'il avait commencé sa carrière au Canada», a indiqué Adam. Le petit-fils a terminé en disant, en français: «merci beaucoup au Canada».

Plus tôt dans la soirée, Justin Trudeau et sa femme étaient montés sur scène pour rendre hommage à Leonard Cohen, «un des plus grands artistes que le Canada ait produit», avant de laisser la place à Feist, qui a chanté «Hey, That’s No Way To Say Goodbye».

Lors du gala hors d’ondes, samedi, Leonard Cohen avait déjà reçu le trophée d’Artiste de l’année.

Grands gagnants

Gord Downie et son groupe The Tragically Hip sont les autres grands gagnants de cette cuvée 2017 des Juno, avec respectivement deux trophées chacun.

Gord Downie, atteint d’un cancer incurable, a mis la main sur les prix d’auteur-compositeur de l’année et celui de meilleur album alternatif pour «Secret Path».

De leur côté, The Tragically Hip a reçu les prix d’album rock pour «Man Machine Poem», avant de se voir décerner celui de groupe de l’année. Rob Baker et Paul Langlois sont montés sur scène pour recevoir le prix. Mais alors que la musique de «Ahead By a Century» commençait à couvrir sa voix, Paul a juste eu le temps de dire quelques mots avant que son micro soit coupé en raison des trop longs remerciements.

Alessia Cara est reparti avec le Juno de l’album pop, alors que Jesse Moskaluke a remporté celui d’album country de l’année pour «Kiss me Quiet». Le titre de révélation de l’année a été remis à l’Albertaine Ruth B et le prix du public est revenu à Shaw Mendes.

Hors d’ondes

Les talents québécois ont été principalement récompensés lors du gala hors d’ondes, samedi. Le Montréalais d’origine haïtienne Kaytranada a reçu le prix Album électronique pour «99,9 %». Laurence Nerbonne a également obtenu le Juno de l’album francophone pour son premier disque solo, «XO».

L’Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano se sont également vu décorer du prix de l’album classique – vocal ou choral – de l’année pour «L’aiglon», tandis que le Nouveau Quatuor à cordes Orford, a remporté le Juno du meilleur album de musique classique par un soliste ou un orchestre de chambre.