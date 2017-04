Conseils d’expert pour acheter une voiture en 2017

Après l’achat d’une résidence, l’achat le plus important dans une vie comme le veut le dicton, c'est l’achat d’une automobile qui arrive au 2ème rang.

Bien souvent on n’y connaît rien ou presque. On a plutôt des dizaines de questions, sans savoir où s’adresser et à qui faire confiance.

Pour voir de quoi il en retourne, TVA Nouvelles s’adresse à Jessie Caron, expert en consommation automobile au CAA-Québec.

Premier point: est-ce que nos craintes «de se faire avoir» sont toujours fondées en 2017? Malheureusement oui, soutient M. Caron. Les fabricants font tout pour nous séduire et notamment pour nous vendre un véhicule qui vaut plus cher que ce que nous aurions voulu payer au départ. Les offres de location avec des paiements à la semaine par exemple, y sont pour quelque chose.

À l’autre spectre, le financement de véhicule réparti sur 5, voire 7 ans, est gage d’une somme importante en paiement d’intérêts.

L’erreur, bien légitime, que l’on commet c’est d’acheter «un paiement» comme le veut l’expression, c'est-à-dire déterminer la somme mensuelle que l’on peut débourser et magasiner son auto avec ce chiffre. Il y a de fortes chances que le montant final payé pour le véhicule convoité dépasse de beaucoup la somme annoncée au départ.

Payer le juste prix

Vous devez savoir que les concessionnaires fixent eux-mêmes le prix de vente de leurs véhicules. Il peut parfois y avoir un écart de 3000 à 4000 dollars pour une auto de milieu de gamme d’un endroit à l’autre. Il faut vous préparer à négocier si vous voulez économiser à l’achat. Les québécois, en général, n’aiment pas négocier et les vendeurs le savent!

À l’inverse peut-on penser rouler 2 ans avec une auto payée 1000$ ? C’est un véritable coup de dés, selon notre expert. Il faut penser investir 100$ de plus pour une bonne inspection avant d’acheter. Disons qu’il est plus réaliste de payer 3000$ ou 4000$ pour un véhicule que l’on veut conserver quelques années.

Neuf ou usagé

Avec une auto neuve, on a une garantie qui protège notre achat si bien que, la somme à débourser se résume au montant du paiement mensuel. L’achat sera rentable si vous conservez votre véhicule longtemps, 10 ans par exemple.

La voiture usagée est évidemment moins chère à l’achat, surtout à cause de l’amortissement de la dépréciation du véhicule. Il faut tenter d’en savoir le plus possible sur l’historique du véhicule convoité. Il est incontournable de la faire inspecter.

Portez attention au taux d’intérêts demandé, surtout pour les autos de moins de 10 000$, vous pourriez être surpris.

Premier achat

Les voitures récentes, même pour les modèles économiques, sont plus sécuritaires en cas d’impact. Dans certains cas elles sont même munies de systèmes d’assistance électronique à la conduite. C’est la raison pour laquelle notre expert préfère une auto plus modeste, mais plus récente, pour un premier achat plutôt qu’une voiture d’occasion plus cossue mais vieillotte.